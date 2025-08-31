2 órája
Hősi helytállás Szolnok múltjában – új kutatások árnyalják az 1552-es ostrom emlékezetét
Az 1552-es szolnoki ostrom sokáig árulásként élt a köztudatban, ám a legújabb kutatások szerint a várvédők tíz napig hősiesen álltak helyt. Szolnok Napja alkalmából koszorúzással emlékeztek meg róluk a szolnoki vár délkeleti bástyájánál.
A Szolnok Napja program keretén belül az egykori szolnoki vár délkeleti bástyájának Tiszára néző falán elhelyezett emléktáblánál tartottak megemlékezést. A bátorság és a hősi helytállás tiszteletet érdemel – vallja Dr. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze, aki évek óta dolgozik azon, hogy Szolnok méltóképpen emlékezzen meg az 1552–ben elesett várvédőkről. A város történetének 950 éves jubileuma alkalmat adott arra, hogy a délkeleti bástya tövében ismét fejet hajtsanak azok előtt, akik közel ötszáz éve a Tisza partján a hazát védték.
Szolnok Napja alkalmából ismét koszorúzással emlékeztek az 1552–es várvédőkre
Az emléktáblákat 1992. március 15–én állíttatta Kaposvári Gyula kezdeményezésére a Közép–Tisza–vidéki Vízügyi Igazgatóság. Akkor Tinódi Sebestyén krónikája és Vitkovits Mihály epigrammája idézte fel a vár pusztulását, és a megemlékezésre az eső ellenére is sok szolnoki gyűlt össze. Ezután azonban több mint három évtizedig nem volt koszorúzás. – Két évvel ezelőtt javasoltam a városvezetésnek, hogy Szolnok Napján ne csak a vasútállomáson, hanem a várvédők emlékhelyén is legyen megemlékezés. Meglepően nyitottan fogadták a kezdeményezésemet, így tavaly 32 év után újra volt koszorúzás – idézte fel a dr. Kertész Róbert a beszédében.
Az elmúlt évek kutatásai új fényt vetettek az ostrom eseménytörténetére. Sokáig tartotta magát az a vélekedés, hogy a szolnokiak gyáván vagy árulóként adták fel a várat. Ma már tudjuk: ez utólagos fikció.
A szolnoki vár erősebb volt, mint Egeré, de palánkszerkezete nem készült el teljesen az ostromig. Ennél is súlyosabb volt, hogy a védők többsége valószínűleg kiütéses tífuszban megbetegedett, sokan meg is haltak. Az 1400 katona létszáma így kevesebb mint a felére csökkent
– magyarázta dr. Kertész Róbert.
A 40 ezres oszmán túlerő, a befejezetlen falak és a járvány szinte lehetetlenné tették a kitartást. A katonák számára nem maradt más választás, mint a menekülés vagy a halál. Ennek ellenére Szolnok tíz napig ellenállt, és ezzel késleltette az egri ostromot. A királyság északi területeire így eljutott az utánpótlás, az oszmán seregnek pedig kevesebb ideje maradt Eger bevételére.
– Az 1552–es ostrom eseménytörténete és emlékezete egyaránt nyugvópontra jutott. A szolnoki várvédők példája a hősi helytállásról és a hazaszeretetről üzen a mának. Régóta tartoztunk azzal, hogy kimondjuk: nem árulók, hanem hősök voltak – hangsúlyozta a régész.
A koszorúzás hagyománya tavaly újraindult, idén pedig már második alkalommal gyűltek össze a város lakói a délkeleti bástya tövében. Az emlékezés így lassan újra a szolnoki közösség részévé válhat, ahogy közel fél évezreddel ezelőtt is közös ügy volt a vár védelme.
