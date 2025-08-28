augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

1 órája

Elkezdődött a Szolnok Napja programsorozat: koszorúzással nyitották a rendezvényt – galériával

Címkék#Szolnok Napja#Széchenyi István Gimnázium#koszorúzás

Csütörtökön ünnepélyes koszorúzással vette kezdetét a Szolnok Napja jubileumi rendezvénysorozat. Az első megemlékezést a Széchenyi városrészben, a Széchenyi István Gimnázium előtti kopjafánál tartották.

Avar Vanda

Idén is koszorúzással kezdődött a Szolnok Napja programsorozat a vármegyeszékhelyen, a Széchenyi István Gimnázium előtt található téren.

A város képviseletében Borda Zoltán képviselő, a Fidesz-KDNP nevében pedig Tasnádi Zoltán és Rehó János képviselők helyeztek el koszorúkat az emlékműnél.

Ünnepélyes koszorúzással vette kezdetét a Szolnok Napja Jubileumi rendezvénysorozat

Fotók: Nagy Balázs

A kopjafát megkoszorúzták még a Széchenyi Körúti Általános iskola, a Barátság Nyugdíjas Klub, a Szakszervezetei Nyugdíjas Klub, a Hild Viktor Könyvtár és Közösségi tér és a Széchenyi Lakótelepért Szabadidő Kulturális és Sport Egyesület képviselői is.

– A mi feladatunk az, hogy a közösen elért eredményeket megőrizzük és a lehetőségeinket kihasználva a fejlődés útján tartsuk ezeréves városunkat – emelte ki beszédében Tasnádi Zoltán. hozzátette: ehhez sok munka és elkötelezettség kell, na meg persze a hit, hogy Szolnok jövője legalább annyi örömet tartogat számunkra, mint a múltja.

 

