Csodálatos hangulatot varázsoltak a katonazenészek a szolnoki téren – galériával, videóval

Katonazenészek varázsoltak fergeteges hangulatot a szolnoki Tiszai hajósok terére.

Katonamuzsikától volt hangos a szolnoki Tiszai hajósok tere pénteken délután

Fotó: Nagy Balázs

A Szolnok Napja programsorozat részeként rendezték meg a XXVIII. Szolnoki Katonazenekari Fesztivált péntek este a Tiszai hajósok terén.

XXVIII. Szolnoki Katonazenekari Fesztivál

Fotók: Nagy Balázs

 A műsorból kivette a részét az MH Légierő Zenekar Szolnok, az MH Kaposvár Helyőrségi Zenekar, az MH Tata Helyőrségi Zenekar és az MH Debrecen Helyőrségi Zenekar is.

 

