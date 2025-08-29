Koncert
Csodálatos hangulatot varázsoltak a katonazenészek a szolnoki téren – galériával, videóval
Katonazenészek varázsoltak fergeteges hangulatot a szolnoki Tiszai hajósok terére.
Katonamuzsikától volt hangos a szolnoki Tiszai hajósok tere pénteken délután
Fotó: Nagy Balázs
A Szolnok Napja programsorozat részeként rendezték meg a XXVIII. Szolnoki Katonazenekari Fesztivált péntek este a Tiszai hajósok terén.
XXVIII. Szolnoki Katonazenekari FesztiválFotók: Nagy Balázs
A műsorból kivette a részét az MH Légierő Zenekar Szolnok, az MH Kaposvár Helyőrségi Zenekar, az MH Tata Helyőrségi Zenekar és az MH Debrecen Helyőrségi Zenekar is.
