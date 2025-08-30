2 órája
Rekordméretű édesség várta a szolnokiakat, a 950 szeletből semmi nem maradt –galériával, videóval
Szolnok születésnapját idén is sokszínű programokkal ünnepelték az Agóra előtti téren. Az esemény egyik attrakciója Szolnok tortája volt, amely ezúttal 950 szeletből állt, és a város történelmi eseményeit idézte fel a díszítése.
A látványos édesség Szolnok történelmét is megidézte a díszítésével
Fotó: Nagy Balázs
Szolnok tortája évről évre nagyobb, az idei jubileumi édesség már 950 szeletből állt. A csodás cukrászkölteménynek ezúttal sem maradt morzsája sem, az utolsó szeletig elfogyott az Agóra előtti téren tartott ünnepségen. A Szolnok Napja szombati programjai közül az egyik fénypont mindenképpen a város tortája volt. A különleges édesség elkészítése egy teljes hetet vett igénybe, és Szolnok legfontosabb történelmi eseményeit jelenítette meg díszítésében.