Édes pillanatok

2 órája

Rekordméretű édesség várta a szolnokiakat, a 950 szeletből semmi nem maradt –galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#Szolnok#Szolnok 950 éves#Szolnok Napja#torta

Szolnok születésnapját idén is sokszínű programokkal ünnepelték az Agóra előtti téren. Az esemény egyik attrakciója Szolnok tortája volt, amely ezúttal 950 szeletből állt, és a város történelmi eseményeit idézte fel a díszítése.

Nagy Balázs
A látványos édesség Szolnok történelmét is megidézte a díszítésével

Fotó: Nagy Balázs

Szolnok tortája évről évre nagyobb, az idei jubileumi édesség már 950 szeletből állt. A csodás cukrászkölteménynek ezúttal sem maradt morzsája sem, az utolsó szeletig elfogyott az Agóra előtti téren tartott ünnepségen. A Szolnok Napja szombati programjai közül az egyik fénypont mindenképpen a város tortája volt. A különleges édesség elkészítése egy teljes hetet vett igénybe, és Szolnok legfontosabb történelmi eseményeit jelenítette meg díszítésében.

Szolnok tortája

Fotók: Nagy Balázs
