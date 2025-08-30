Rekordméretű édesség várta a szolnokiakat, a 950 szeletből semmi nem maradt –galériával, videóval

Szolnok tortája évről évre nagyobb, az idei jubileumi édesség már 950 szeletből állt. A csodás cukrászkölteménynek ezúttal sem maradt morzsája sem, az utolsó szeletig elfogyott az Agóra előtti téren tartott ünnepségen. A Szolnok Napja szombati programjai közül az egyik fénypont mindenképpen a város tortája volt. A különleges édesség elkészítése egy teljes hetet vett igénybe, és Szolnok legfontosabb történelmi eseményeit jelenítette meg díszítésében.