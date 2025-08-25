A leukémiát legyőző fiatal lány is csatlakozott a szolnoki famentő akcióhoz

A városi sportcsarnoknál folytatta famentő akcióját szombaton a Szolnoki Faitatók csapata. A fák locsolására szerveződött helyi természetvédők legutóbbi összejöveteléhez ráadásul a leukémiából felgyógyult Csontos Csenge is csatlakozott. Mint a Faitatók hivatalos oldalán írták, a önkéntes tevékenységük iránti lelkesedés szerencsére nem csökken, az immáron huszadik locsolásuk rekordlétszámmal zajlott. Közölték, munkájukat legközelebb kedden, az Ady Endre úti szupermarketnél folytatják.