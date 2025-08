Zöld partizánok akcióznak Szolnokon, bevetéseikkel városi fák sokaságát mentik meg

Elő a kapát, elő a vödröt!

A locsolás úgy zajlik, hogy először kapával vízgyűjtő tányérokat alakítanak ki a kiszemelt fák törzseinél, majd szisztematikusan végigöntözik azokat. Harminc-negyven liter vizet kap egy fa, ami Molnár Róbert szerint a túléléshez elég, de a tartós eredményért vissza is kell járniuk. Úgy számol, egy este nagyjából harminc fát tudnak meglocsolni, vagyis szeptember végéig akkor is meglocsolnak ezer fát, ha nem mennek ki minden nap. Későbbi tervei között pedig az is szerepel, hogy teherautót szerez, amely segítségével akár egy köbméter vizet is szállíthatnának egyszerre. És persze néhány további segítő kéz sem ártana csapatuknak.

Amely társaság helyi civilekből áll, illetve három környezetvédő szervezet:

a ZöldErő,

a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület,

valamint a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület tagjaiból.

Online pedig egy hét alatt már közel hétszázan csatlakoztak a közösséghez. Mint Molnár Róbert fogalmazott, nem akartak nagyobb bajt csinálni, mint hasznot, ezért mindenekelőtt a városüzemeltetéssel egyeztetett, ahol nagyon örültek a kezdeményezésnek. A civilek ügyelnek arra is, hogy ne keresztezzék a cég munkáját: ahol látható nyoma van a városi öntözésnek, ott nem locsolnak.

Szolnok zöld város, de ezt hamar elveszíthetjük

Hogy a fakiszáradás terén hol tapasztalják a legnagyobb gondot, arra Molnár Róbert úgy felelt, inkább gócpontok vannak, javarészt ott, ahol kis fákat ültettek. A Tabán mellett ilyen például a Jubileum tér vagy a Jókai utca. Kiemelte, utóbbi helyen végig fiatal fák sorakoznak, borzasztó állapotban. Ezt onnan látni, hogy a csemeték kiszáradáskor eldobják oldalágaikat, míg végül ceruzavastagságúra sorvadnak. De bajt okozhat az emberi figyelmetlenség is. Mondjuk amikor motoros fűkaszával felsértik a kérget, ami garantáltan a fa pusztulásához vezet.