Soron kívüli döntések

20 perce

Négy és félmilliárd forint érkezhet Szolnokra – útfelújításra és az Űrtárra is jut pénz

Halaszthatatlan és határidős napirendi pontok miatt kezdeményezte rendkívüli ülés összehívását Györfi Mihály, Szolnok polgármestere. A soron kívüli szolnoki közgyűlés TOP Pluszos pályázati forrásokra koncentrált.

Mészáros Géza

A hétfői soron kívüli szolnoki közgyűlés a TOP Plusz-os források hozzáférése miatt vált szükségessé. A város ugyanis négy és félmilliárd forintot meghaladó értékű helyi fejlesztést indít el, és a pályázatok beadási határideje sürgős döntést igényelt a szolnoki önkormányzati testülettől.

Szolnoki közgyűlés
Az augusztus 18-i soron kívüli szolnoki közgyűlés közel négy és félmilliárd forintos fejlesztési projekt megvalósításáról döntött
Fotó: Nagy Balázs

A közgyűlés jelentős többséggel megszavazta az erről szóló előterjesztéseket. Ezáltal, és amennyiben a pályázatokat sikeres eredménnyel bírálják el, több projekt megvalósulásával épülhet tovább a vármegyeszékhely.

Rendkívüli ülésen döntött pályázatok benyújtásáról a szolnoki közgyűlés

A TOP Plusz-os tervezett szolnoki fejlesztések közül a RepTár II. néven benyújtásra kerülő programra egymilliárd forint jut. Ebből a támogatásból fogják felújítani a repülőmúzeum műemlék-épületté nyilvánított raktárlétesítményét, megépítik a kozmosz meghódításának emléket állító Űrtárat, felújítják a Tiszavirág-gyaloghíd és a RepTár közötti, kerékpárúnak is használt Tisza-parti sétányt, kialakítják a repülőmúzeum és az egykori Tárház közötti területet, amely tematikus park lesz, illetve új kiállítási tárgyak beszerzését is ebből a forrásból fogják megvalósítani.

Szintén közel egymilliárd forintot nyerhet el az önkormányzat a 3224-es jelű, Szolnok és Tiszasüly közötti összekötő út külterületi, mintegy két kilométeres szakaszának a felújítására, amely által a helyi és a térségi úthálózat is újul. Ugyancsak megújulnak a 3225-ös, valamint a 442-es számú főutakhoz vezető összekötő utak szolnoki belterületi szakaszai, amelyre 1,6 milliárd forintot remél az önkormányzat.

A szolnoki belvárosi vásárcsarnok felújítására 560 millió forint támogatásra pályázik Szolnok, amely által napelem-rendszerrel is korszerűsítik majd a piacot.

Rendkívüli közgyűlés Szolnokon

Fotók: Nagy Balázs

 

