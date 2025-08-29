Rendőr helyett közteres állta el az autó útját, sokkal több mindent tehetnek, mint gondolná

Mire jogosultak a szolnoki közterület-felügyelet munkatársai – erről adott ki tájékoztatást nemrég a szolnoki polgármesteri hivatal. Mint írták, a közterület-felügyelet önálló osztályként működik a hivatalon belül, munkatársaik pedig hivatalos személynek minősülnek.

Mit tehet és mit nem a szolnoki közterület-felügyelet? Erre adott választ a város

Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Ennél fogva jogosultak igazoltatásra és kényszerítő eszköz alkalmazására. A közteresek előállíthatnak, és az önkormányzati kezelésű úton fel is tartóztathatják az azon autózókat, ellenőrizve a közlekedés jogszerűségét. Eljárást viszont nem indíthatnak, mivel a felügyelet nem számít hatóságnak.

Mit ellenőrizhet egy közterület-felügyelő?

Ellenőrzési jogkörük viszont számos területre kiterjed. Ilyen a

a játszóterek, a közterek, közparkok, utcabútorok ellenőrzése, fellépnek a rongálások és rendbontások ellen.

Vizsgálhatják a nyitvatartási idő betartását, az önkormányzati úthálózat állapotát, a csatornák, vízátereszek helyzetét – ezekről jelzést is küldhetnek.

Figyelemmel kísérik a közvilágítás hiányosságait, hibáit. Azokat jelzik a szolgáltató felé.

Betartatják a köztéri ebtartási szabályokat, kóbor kutyák befogásának szükségességéről értesítik a gyepmestert. Ellenőrzik a legális és illegális hulladéklerakókat, ellenőrzik és őrzik az önkormányzati tulajdonú épületeket, működtetik a területfelügyeleti rendszereket.

Fellépnek a hatáskörükbe tartozó szabálysértésekkel szemben. Ilyen például a behajtási tilalom megszegése, megállási, várakozási szabályok, közösségi együttélés szabályainak betartása.

Emellett biztosítják az önkormányzati rendezvényeket, iskolák környékén időszakosan szabályozzák a forgalmat. De például le is zárhatnak önkormányzati utakat, vagy ellenőrizhetik azok használatának jogosultságát.

Parkolási bírságot nem a közteresek szabnak ki Szolnokon

Fotó: Dániel Berán / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Ellátnak továbbá önkormányzati katasztrófavédelmi feladatokat. Illetve a szabálytalanul tárolt járműveket is elszállíthatják. Valamint figyelik azt is, hogy a közterületeket rendeltetésszerűen használják-e. Ha nem, azt szankcionálhatják is.

Mihez van joga egy közterület-felügyelőnek, mihez nincs?

A tájékoztató hangsúlyozza, hogy a felügyelet részéről a bírság nem cél, hanem eszköz. A szabálysértési bírságok esetében nincs mérlegelési joguk, a kiszabható bírság mértéke fix összeg. Az javarészt nem a városkasszába kerül, hanem a központi költségvetésbe, és nincs lehetőség méltányossági alapon visszavonni sem. Hozzátették, a parkolási díjak megfizetését nem a felügyelet ellenőrzi, hanem az önkormányzat parkolási cége.