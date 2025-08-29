augusztus 29., péntek

Ezt tudnia kell!

19 perce

Rendőr helyett közteres állta el az autó útját, sokkal több mindent tehetnek, mint gondolná

Címkék#közterület-felügyelő#jogkörök#közterület-felügyelet

Mit tehetnek a közteresek? – erről adott ki tájékoztatást a szolnoki polgármesteri hivatal. Kiderült, a szolnoki közterület-felügyelet nem csupán igazoltathat, de ennél erősebb jogosítványokkal is rendelkezik, eljárást viszont nem indíthat. Hívhatok-e segítségül közterület-felügyelőt játszótéri rendbontáshoz, hajléktalanokhoz, vagy ha valaki szabálytalanul hajt be valahová? Mutatjuk a válaszokat.

Rózsa Róbert

Mire jogosultak a szolnoki közterület-felügyelet munkatársai – erről adott ki tájékoztatást nemrég a szolnoki polgármesteri hivatal. Mint írták, a közterület-felügyelet önálló osztályként működik a hivatalon belül, munkatársaik pedig hivatalos személynek minősülnek.

szolnoki közterület-felügyelet, közterület-felügyelet, közterület-felügyelő, Szolnok, polgármesteri hivatal, mit ellenőrizhet egy közterület-felügyelő?, Humán Szolgáltató Központ
Mit tehet és mit nem a szolnoki közterület-felügyelet? Erre adott választ a város
Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Ennél fogva jogosultak igazoltatásra és kényszerítő eszköz alkalmazására. A közteresek előállíthatnak, és az önkormányzati kezelésű úton fel is tartóztathatják az azon autózókat, ellenőrizve a közlekedés jogszerűségét. Eljárást viszont nem indíthatnak, mivel a felügyelet nem számít hatóságnak.

Mit ellenőrizhet egy közterület-felügyelő?

Ellenőrzési jogkörük viszont számos területre kiterjed. Ilyen a

  • a játszóterek, a közterek, közparkok, utcabútorok ellenőrzése, fellépnek a rongálások és rendbontások ellen.
  • Vizsgálhatják a nyitvatartási idő betartását, az önkormányzati úthálózat állapotát, a csatornák, vízátereszek helyzetét – ezekről jelzést is küldhetnek.
  • Figyelemmel kísérik a közvilágítás hiányosságait, hibáit. Azokat jelzik a szolgáltató felé.
  • Betartatják a köztéri ebtartási szabályokat, kóbor kutyák befogásának szükségességéről értesítik a gyepmestert. Ellenőrzik a legális és illegális hulladéklerakókat, ellenőrzik és őrzik az önkormányzati tulajdonú épületeket, működtetik a területfelügyeleti rendszereket.
  • Fellépnek a hatáskörükbe tartozó szabálysértésekkel szemben. Ilyen például a behajtási tilalom megszegése, megállási, várakozási szabályok, közösségi együttélés szabályainak betartása.

Emellett biztosítják az önkormányzati rendezvényeket, iskolák környékén időszakosan szabályozzák a forgalmat. De például le is zárhatnak önkormányzati utakat, vagy ellenőrizhetik azok használatának jogosultságát.

szolnoki közterület-felügyelet, közterület-felügyelet, közterület-felügyelő, Szolnok, polgármesteri hivatal, mit ellenőrizhet egy közterület-felügyelő?, Humán Szolgáltató Központ
Parkolási bírságot nem a közteresek szabnak ki Szolnokon
Fotó: Dániel Berán / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Ellátnak továbbá önkormányzati katasztrófavédelmi feladatokat. Illetve a szabálytalanul tárolt járműveket is elszállíthatják. Valamint figyelik azt is, hogy a közterületeket rendeltetésszerűen használják-e. Ha nem, azt szankcionálhatják is.

Mihez van joga egy közterület-felügyelőnek, mihez nincs?

A tájékoztató hangsúlyozza, hogy a felügyelet részéről a bírság nem cél, hanem eszköz. A szabálysértési bírságok esetében nincs mérlegelési joguk, a kiszabható bírság mértéke fix összeg. Az javarészt nem a városkasszába kerül, hanem a központi költségvetésbe, és nincs lehetőség méltányossági alapon visszavonni sem. Hozzátették, a parkolási díjak megfizetését nem a felügyelet ellenőrzi, hanem az önkormányzat parkolási cége.

Kiemelték, a felügyelet rendészeti szerv, munkatársaik „rendészeti feladatokat ellátó személynek” minősülnek. A közterületek rendjére a rendőrséggel, polgárőrséggel, rendszeres, közös szolgálattal vigyáznak. A közterület-felügyelő jogosult az intézkedéséről kép és hangfelvételt készíteni. És mint írták, a felügyelők – az intézkedések biztonságos lefolytatása céljából – testkamerát viselnek.

szolnoki közterület-felügyelet, közterület-felügyelet, közterület-felügyelő, Szolnok, polgármesteri hivatal, mit ellenőrizhet egy közterület-felügyelő?, Humán Szolgáltató Központ
A közterület-felügyelők jogosultak kép és hangfelvételt készíteni intézkedéseikről
Fotó: Pusztai Sándor / Kelet-Magyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Hajléktalanok: ellenük csak akkor léphet fel szolnoki közterület-felügyelet, ha botrányt okoznak

A tájékoztatóban hangsúlyozták azt is, hogy a közteresek a városkép fontosságára tekintettel kiemelt figyelmet fordítanak a hajléktalanokkal kapcsolatos intézkedésekre is. Ennek részeként folyamatos kapcsolatban vannak a Humán Szolgáltató Központ utcai szociális munkásaival. Az életvitelszerű közterületi tartózkodással szemben viszont csak a rendőrség intézkedhet.

Más a helyzet azon hajléktalanok esetében, akik megszegik a közösségi együttélés szabályait. Rájuk szabálysértési bírságot szabhatnak ki, amelyet – a közlés szerint – rendszeresen meg is tesznek. Illetve a közösségellenes magatartásokra válaszul közigazgatási bírsággal, feljelentéssel élhetnek, és élnek is.

De nem léphetnek fel azon hajléktalanokkal szemben, aki betartják a közösségi együttélés szabályait. Őket nem vihetik, és vitethetik el. Ellenük kényszerítést sem használhatnak.

 

