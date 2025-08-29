1 órája
Rendőr helyett közteres állta el az autó útját, sokkal több mindent tehetnek, mint gondolná
Mit tehetnek a közteresek? – erről adott ki tájékoztatást a szolnoki polgármesteri hivatal. Kiderült, a szolnoki közterület-felügyelet nem csupán igazoltathat, de ennél erősebb jogosítványokkal is rendelkezik, eljárást viszont nem indíthat. Hívhatok-e segítségül közterület-felügyelőt játszótéri rendbontáshoz, hajléktalanokhoz, vagy ha valaki szabálytalanul hajt be valahová? Mutatjuk a válaszokat.
Mire jogosultak a szolnoki közterület-felügyelet munkatársai – erről adott ki tájékoztatást nemrég a szolnoki polgármesteri hivatal. Mint írták, a közterület-felügyelet önálló osztályként működik a hivatalon belül, munkatársaik pedig hivatalos személynek minősülnek.
Ennél fogva jogosultak igazoltatásra és kényszerítő eszköz alkalmazására. A közteresek előállíthatnak, és az önkormányzati kezelésű úton fel is tartóztathatják az azon autózókat, ellenőrizve a közlekedés jogszerűségét. Eljárást viszont nem indíthatnak, mivel a felügyelet nem számít hatóságnak.
Mit ellenőrizhet egy közterület-felügyelő?
Ellenőrzési jogkörük viszont számos területre kiterjed. Ilyen a
- a játszóterek, a közterek, közparkok, utcabútorok ellenőrzése, fellépnek a rongálások és rendbontások ellen.
- Vizsgálhatják a nyitvatartási idő betartását, az önkormányzati úthálózat állapotát, a csatornák, vízátereszek helyzetét – ezekről jelzést is küldhetnek.
- Figyelemmel kísérik a közvilágítás hiányosságait, hibáit. Azokat jelzik a szolgáltató felé.
- Betartatják a köztéri ebtartási szabályokat, kóbor kutyák befogásának szükségességéről értesítik a gyepmestert. Ellenőrzik a legális és illegális hulladéklerakókat, ellenőrzik és őrzik az önkormányzati tulajdonú épületeket, működtetik a területfelügyeleti rendszereket.
- Fellépnek a hatáskörükbe tartozó szabálysértésekkel szemben. Ilyen például a behajtási tilalom megszegése, megállási, várakozási szabályok, közösségi együttélés szabályainak betartása.
Emellett biztosítják az önkormányzati rendezvényeket, iskolák környékén időszakosan szabályozzák a forgalmat. De például le is zárhatnak önkormányzati utakat, vagy ellenőrizhetik azok használatának jogosultságát.
Ellátnak továbbá önkormányzati katasztrófavédelmi feladatokat. Illetve a szabálytalanul tárolt járműveket is elszállíthatják. Valamint figyelik azt is, hogy a közterületeket rendeltetésszerűen használják-e. Ha nem, azt szankcionálhatják is.
Mihez van joga egy közterület-felügyelőnek, mihez nincs?
A tájékoztató hangsúlyozza, hogy a felügyelet részéről a bírság nem cél, hanem eszköz. A szabálysértési bírságok esetében nincs mérlegelési joguk, a kiszabható bírság mértéke fix összeg. Az javarészt nem a városkasszába kerül, hanem a központi költségvetésbe, és nincs lehetőség méltányossági alapon visszavonni sem. Hozzátették, a parkolási díjak megfizetését nem a felügyelet ellenőrzi, hanem az önkormányzat parkolási cége.
Kiemelték, a felügyelet rendészeti szerv, munkatársaik „rendészeti feladatokat ellátó személynek” minősülnek. A közterületek rendjére a rendőrséggel, polgárőrséggel, rendszeres, közös szolgálattal vigyáznak. A közterület-felügyelő jogosult az intézkedéséről kép és hangfelvételt készíteni. És mint írták, a felügyelők – az intézkedések biztonságos lefolytatása céljából – testkamerát viselnek.
Hajléktalanok: ellenük csak akkor léphet fel szolnoki közterület-felügyelet, ha botrányt okoznak
A tájékoztatóban hangsúlyozták azt is, hogy a közteresek a városkép fontosságára tekintettel kiemelt figyelmet fordítanak a hajléktalanokkal kapcsolatos intézkedésekre is. Ennek részeként folyamatos kapcsolatban vannak a Humán Szolgáltató Központ utcai szociális munkásaival. Az életvitelszerű közterületi tartózkodással szemben viszont csak a rendőrség intézkedhet.
Más a helyzet azon hajléktalanok esetében, akik megszegik a közösségi együttélés szabályait. Rájuk szabálysértési bírságot szabhatnak ki, amelyet – a közlés szerint – rendszeresen meg is tesznek. Illetve a közösségellenes magatartásokra válaszul közigazgatási bírsággal, feljelentéssel élhetnek, és élnek is.
De nem léphetnek fel azon hajléktalanokkal szemben, aki betartják a közösségi együttélés szabályait. Őket nem vihetik, és vitethetik el. Ellenük kényszerítést sem használhatnak.
