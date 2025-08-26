Évtizedek óta elhagyott strandra vonultak ki a szakemberek, ezt találták a romok között

– A Tiszamenti Vegyiművek a hetvenes években - a gyerekkoromban - egy fogalom volt. Nem volt más mosópor, csak a Tomi, és mindegyik mosóporos dobozon ott volt ez a TVM felirat – idézte fel Gulyás Katalin.

Jövőre lesz 75 éve, hogy Szolnokon megalapították a legendás állami vegyipari vállalatot. A Tiszamenti Vegyiművek 1951. március 29-én jött létre, feladata pedig az Alföld műtrágyával való ellátása és a hazai ipar számára nélkülözhetetlen kénsav előállítása volt.

Bár magából az üzemből nincs tárgyi anyaguk, ez a mozaik biztosan megőrzi a Tiszamenti Vegyiművek emlékét a múzeum falai között.

Gulyás Katalin és Szabó Melinda, ahogyan a mozaik felszedésén dolgoznak

Fotó: Nagy Balázs

A hetvenes évek környékén készíthették a mozaikot

Azt, hogy pontosan mikor készítették az alkotást, egyelőre nem tudni. A lakótelepet az ötvenes években kezdték el megépíteni, majd ezt követte a Vegyi-strand a hatvanas évek végén. A Vegyi-strand medencéinek már csak nyoma van, láthatók a medencék körvonalai, melynek egyikében ott van - bár már nem sokáig - a kék és fehér színű mozaiklapokból kirakott TVM felirat.

– Maga ez a furcsa mozaikműfaj, amikor metlaki lapokból raknak ki dolgokat, ez is annyira a hetvenes évek, a retró érzésnek a megnyilvánulása. Annyira korra jellemző, hogy úgy gondoltuk, ki kell szednünk innen – mondta a történeti osztály vezetője.