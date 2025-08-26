26 perce
Évtizedek óta elhagyott strandra vonultak ki a szakemberek, ezt találták a romok között
A Tiszamenti Vegyiművek Lakótelepen, az egykori Vegyi-strandon, izgalmas munkálatok folynak. A nemrég felfedezett szolnoki mozaik hamarosan új helyre kerül, így a jövő nemzedéke is saját szemével láthatja a hetvenes évek egyik legmeghatározóbb létesítményének emlékét. Megmutatjuk, hogyan emelik ki a burkolat darabjait a Damjanich János Múzeum szakemberei.
A TVM-lakótelepet ugyan csend uralta kedd délelőtt, azonban egy kis erdős-bokros rész mélyén kiemelten fontos munkát végeztek a Damjanich János Múzeum munkatársai. Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a szakemberek egyik kollégánk, Mészáros János fotóriporter fotói között fedezték fel a szolnoki mozaikot, ami a Tiszamenti Vegyiművek aranykorát idézi. A fotók az egykori Vegyi-strandon készültek.
A szolnoki mozaik megőrzéséről a helyi múzeum munkatársai gondoskodnak
Gulyás Katalin, a szolnoki múzeum történeti osztályának vezetője szerint, az újkori muzeológia nagyon érdekes és fontos műfaj, hiszen olyan remek gyűjthető tárgyakkal foglalkozik, amelyek még jelenleg megvannak, de pár évtized múlva már az enyészeté lehetnek. Kiemelte, hogy hatalmas előny az is, hogy ezekhez még sokaknak személyes emlékeik is fűződnek.
Mentik a TVM felirat mozaik csempéitFotók: Nagy Balázs
– A Tiszamenti Vegyiművek a hetvenes években - a gyerekkoromban - egy fogalom volt. Nem volt más mosópor, csak a Tomi, és mindegyik mosóporos dobozon ott volt ez a TVM felirat – idézte fel Gulyás Katalin.
Jövőre lesz 75 éve, hogy Szolnokon megalapították a legendás állami vegyipari vállalatot. A Tiszamenti Vegyiművek 1951. március 29-én jött létre, feladata pedig az Alföld műtrágyával való ellátása és a hazai ipar számára nélkülözhetetlen kénsav előállítása volt.
Bár magából az üzemből nincs tárgyi anyaguk, ez a mozaik biztosan megőrzi a Tiszamenti Vegyiművek emlékét a múzeum falai között.
A hetvenes évek környékén készíthették a mozaikot
Azt, hogy pontosan mikor készítették az alkotást, egyelőre nem tudni. A lakótelepet az ötvenes években kezdték el megépíteni, majd ezt követte a Vegyi-strand a hatvanas évek végén. A Vegyi-strand medencéinek már csak nyoma van, láthatók a medencék körvonalai, melynek egyikében ott van - bár már nem sokáig - a kék és fehér színű mozaiklapokból kirakott TVM felirat.
– Maga ez a furcsa mozaikműfaj, amikor metlaki lapokból raknak ki dolgokat, ez is annyira a hetvenes évek, a retró érzésnek a megnyilvánulása. Annyira korra jellemző, hogy úgy gondoltuk, ki kell szednünk innen – mondta a történeti osztály vezetője.
Szabó Melinda, a múzeum szilikát restaurátora hozzátette, hogy a mozaik állapota is indokolttá tette a felszedést. Egy két elemen lepattanó szélek is láthatók, valamint az anyag pusztulása is.
Nehezebb a munka, mint ahogyan azt először gondolták volna
– Bontás közben szembesültünk azzal, hogy sokkal nehezebb ez a munka, mint gondoltuk. Vannak ugyanis olyan lapok, amelyek már bomlásnak indultak, és lemezesen törnek szét, ezért nagyon óvatosan kell eljárnunk – magyarázta Szabó Melinda.
Kiderült továbbá, hogy a ragasztóanyag is megnehezíti a csempék felszedését, valamint vannak olyan darabok, amelyek rétegei között pedig már zuzmók is megjelentek. Ezek az organizmusok a nedvesség hatására akár a követ is szétfeszíthetik, és többek között ez is indokolttá tette a mentést. A sérült elemek helyreállítása a restaurátor feladata lesz az újbóli összeépítés mellett, hiszen ezeket pótolni már nem lehetséges.
A felszedéshez egy precíz rendszert alakítottak ki. A szakemberek az összesen 258 elemből álló mozaik minden darabját egyedi sorszámmal látták el, és gondosan ügyelnek arra, hogy a megfelelő szám a megfelelő tasakra kerüljön. Hogy a mozaik mikor lesz látható a múzeumban, egyelőre kérdéses, bár a szakemberek szeretnék, ha még idén megvalósulhatna a kiállítása, de mindez számos tényezőtől függ.
