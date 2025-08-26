Tűzoltóautók vették körül a törvényszék épületét, a nézelődőket eltávolították a közelből

Augusztus 26-án, kedden reggel két tűzoltóautó jelent meg a Szolnoki Törvényszék több hete átépítés alatt álló épületénél.

A Szolnoki Törvényszék felújítása idején iktatták be a katasztrófavédelmi gyakorlatot

Fotó: Nagy Balázs

Dr. Tóvizi Ádám, a törvényszék sajtóosztályának munkatársa hírportálunkat arról tájékoztatta, hogy a megkülönböztető jelzést használó gépjárművek nem bombariadó, nem is tűzeset, illetve bármilyen veszélyhelyzet miatt érkeztek a helyszínre, csupán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az éves katasztrófavédelmi gyakorlatát végzi a rekonstrukció alatt álló Szolnoki Törvényszéki épületben.