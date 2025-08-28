3 órája
A gyalogosnak sincs pardon, ekkora bírságot kap, aki kerékpárúton sétál
Különös jelenet keltett feltűnést a közösségi médiában. Az egyik szolnoki helyi csoportban közzétett fotón jól látszik, hogy gyalogosok lepték el a bicikliseknek kialakított utat. A szolnoki vasútállomásnál lévő szakaszon több tucat járókelő közlekedett, ezzel teljesen kiszorítva a bringásokat a számukra kialakított sávból. Kérdés azonban, hogy jogosan tették-e? Utánajártunk!
A városban közlekedve könnyedén adódhatnak váratlan helyzetek, azt azonban vélhetően egyetlen biciklis sem gondolná, hogy a kerékpárút nem a bringás, hanem a gyalogos forgalomtól válik járhatatlanná. A szolnoki vasútállomásnál készített felvétel pontosan ezt a problémát mutatja meg, hiszen a bicikliseknek szánt szakaszt járókelők tucatjai töltötték meg. De vajon mit mond a KRESZ? Vadas Attila, a szolnoki Sprint Autósiskola vezetője ennek megválaszolásában volt hírportálunk segítségére.
Nemcsak a szolnoki vasútállomásnál tapasztalták a jelenséget
– Rendszeresen közlekedem a városban biciklivel, szerencsére már egész sok helyen van külön kialakított kerékpárút. Mi a Tisza-part környékén élünk, és így azt a szakaszt használom a legtöbbször. Ott sajnos nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy egyáltalán nem veszik figyelembe a biciklis forgalmat, így mindig jobban figyelek, nehogy valaki elém jöjjön, mert sokszor sétálnak a kerékpárúton – részletezte hírportálunknak egy szolnoki férfi, aki mindennap a sétányon közlekedik.
A vasútállomás előtt készült felvétel tehát egy általános problémára hívja fel a figyelmet: a gyalogosok és biciklisek közötti térhasználati konfliktusra, mely a város több pontján is visszatérő jelenség.
Gyalogos és kerékpáros övezet
Vadas Attila, a Sprint Autósiskola vezetője elmondta, hogy a kerékpárutakat a biciklisek használhatják. A vasútállomásnál ez végképp igaz, hiszen ott a bringásoknak kijelölt szakasz mellett a gyalogosoknak lehetőségük van a járdán közlekedni, melyet számukra alakítottak ki.
– Általában azért ritkán van olyan, hogy ne legyen a kerékpárút mellett járda. Nem igazán jellemző a másfajta kivitelezés. A kerékpárút az csak a biciklisek közlekedésére kijelölt útszakasz – mondta az autósiskola vezetője.
A szabálytalanságot elkövetők elméletben szankcionálhatók lehetnek, de a vezető szerint nem jellemző, hogy emiatt bírságot állapítsanak meg a hatóságok. A helyzetből leginkább akkor van probléma, ha baleset történik, hiszen akkor már a jogszabályok alapján dől el a vétkesség.
Egyes szakaszok mindkét fél által használhatók
– A piaccal szemben, a buszmegállónál például rávezették a kerékpárutat a járdára. A jogszabály szerint gyakorlatilag ott mehet a gyalogos, viszont a kerékpárosnak csak maximum 10 kilométer/óra sebességgel volna szabad közlekednie – hozta fel a szakember a Boldog Sándor István körút egy szakaszának példáját.
Vadas Attila véleménye szerint a gyalogosok közlekedése a kerékpárúton akár veszélyhelyzeteket is teremthet. Hiszen ha a biciklis nem számít a járókelők jelenlétére, akkor a nagy sebességkülönbségből adódhatnak problémák. Ezeket a legkönnyebben úgy lehetne kiküszöbölni, ha mindenki tartaná magát az előírt szabályokhoz. A KRESZ ugyanis az esetek számottevő részében nem engedi össze a gyalogosokat a biciklisekkel.
Amennyiben a rendőrség mégis tetten éri a szabályt sértő gyalogosokat, a járőr helyszíni bírságot állapíthat meg. Ennek összege akár több tízezer forint is lehet.
