A gyalogosnak sincs pardon, ekkora bírságot kap, aki kerékpárúton sétál

A városban közlekedve könnyedén adódhatnak váratlan helyzetek, azt azonban vélhetően egyetlen biciklis sem gondolná, hogy a kerékpárút nem a bringás, hanem a gyalogos forgalomtól válik járhatatlanná. A szolnoki vasútállomásnál készített felvétel pontosan ezt a problémát mutatja meg, hiszen a bicikliseknek szánt szakaszt járókelők tucatjai töltötték meg. De vajon mit mond a KRESZ? Vadas Attila, a szolnoki Sprint Autósiskola vezetője ennek megválaszolásában volt hírportálunk segítségére.

A szolnoki vasútállomásánál található kerékpárút

Fotó: Nagy Balázs

Nemcsak a szolnoki vasútállomásnál tapasztalták a jelenséget

– Rendszeresen közlekedem a városban biciklivel, szerencsére már egész sok helyen van külön kialakított kerékpárút. Mi a Tisza-part környékén élünk, és így azt a szakaszt használom a legtöbbször. Ott sajnos nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy egyáltalán nem veszik figyelembe a biciklis forgalmat, így mindig jobban figyelek, nehogy valaki elém jöjjön, mert sokszor sétálnak a kerékpárúton – részletezte hírportálunknak egy szolnoki férfi, aki mindennap a sétányon közlekedik.

A vasútállomás előtt készült felvétel tehát egy általános problémára hívja fel a figyelmet: a gyalogosok és biciklisek közötti térhasználati konfliktusra, mely a város több pontján is visszatérő jelenség.

A szakasz közúti jelzőtáblája

Fotó: Nagy Balázs

Gyalogos és kerékpáros övezet

Vadas Attila, a Sprint Autósiskola vezetője elmondta, hogy a kerékpárutakat a biciklisek használhatják. A vasútállomásnál ez végképp igaz, hiszen ott a bringásoknak kijelölt szakasz mellett a gyalogosoknak lehetőségük van a járdán közlekedni, melyet számukra alakítottak ki.

– Általában azért ritkán van olyan, hogy ne legyen a kerékpárút mellett járda. Nem igazán jellemző a másfajta kivitelezés. A kerékpárút az csak a biciklisek közlekedésére kijelölt útszakasz – mondta az autósiskola vezetője.

A szabálytalanságot elkövetők elméletben szankcionálhatók lehetnek, de a vezető szerint nem jellemző, hogy emiatt bírságot állapítsanak meg a hatóságok. A helyzetből leginkább akkor van probléma, ha baleset történik, hiszen akkor már a jogszabályok alapján dől el a vétkesség.