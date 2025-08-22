2 órája
Szolnok csendes zugában áll a látványosság, ami genfi testvérének szépségét is messze felülmúlja
Még évekkel korábban, amikor a Coop Szolnok Zrt. 2024-ben Szandaszőlősről beköltözött a jászkunsági vármegyeszékhely belvárosába, a társaság vezetése elhatározta, hogy visszaállítja a Szapáry út polgárias stílusú korzóhangulatát. A társaság elnöke egy virágórát is megálmodott a belvárosi promenádra.
A szolnoki virágóraálom már tervekben megvolt, amikor is a Coop Szolnok Zrt. megvásárolta a volt K&H Bank épületét a Szapáry úton, melyet azóta átalakítva és felújítva immáron saját székházának tudhatja.
Így valósult meg a szolnoki virágóra
Majd a Karakter Kft. melletti telekre, melyet a társaság szabadtéri parkolóházának alakítottak ki, egy csodás virágórát álmodott és alkottatott meg a Coop Szolnok Zrt. Fekete Tibor vezette menedzsmentje, amely ugyan az országban sem egyedülálló, azonban szépségében és látványvilágában mindenféleképpen utánozhatatlan.
A gyönyörű falfestmény is látványos
Ezt követte Kecső Endrének, a Szolnoki Művésztelep festőművészének a szolnoki Szapáry Gyula Klub által támogatott köztéri murálfestménye a Karakter Kft. székházának tűzfalán, melyet 2024. június 21-én avattak fel ünnepélyesen, és melynek címe: „Szolnok hajnala”.
Ugyanolyan szép, mint a genfi testvére
Ez a szolnoki helyszín, különösképpen a virágóra azóta már sokak kedvencévé vált. Egyes vélemények szerint bár méretében elmarad világhírű „nagytestvérétől”, a genfi virágórától, szépségében megközelíti, sőt túl is szárnyalja azt!
Idén sem a Tisza, hanem a Duna felett tartják meg a „szolnoki” légi parádét
Felbolydult a Szigligeti Színház jegyirodája, nem véletlenül nagy a mozgolódás