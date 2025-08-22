Szolnok csendes zugában áll a látványosság, ami genfi testvérének szépségét is messze felülmúlja

A szolnoki virágóraálom már tervekben megvolt, amikor is a Coop Szolnok Zrt. megvásárolta a volt K&H Bank épületét a Szapáry úton, melyet azóta átalakítva és felújítva immáron saját székházának tudhatja.

A szolnoki virágóra a Szapáry úton, Szolnok hajnala című murál-falfestmény mellett tündököl

Fotó: Nagy Balázs

Így valósult meg a szolnoki virágóra

Majd a Karakter Kft. melletti telekre, melyet a társaság szabadtéri parkolóházának alakítottak ki, egy csodás virágórát álmodott és alkottatott meg a Coop Szolnok Zrt. Fekete Tibor vezette menedzsmentje, amely ugyan az országban sem egyedülálló, azonban szépségében és látványvilágában mindenféleképpen utánozhatatlan.

A gyönyörű falfestmény is látványos

Ezt követte Kecső Endrének, a Szolnoki Művésztelep festőművészének a szolnoki Szapáry Gyula Klub által támogatott köztéri murálfestménye a Karakter Kft. székházának tűzfalán, melyet 2024. június 21-én avattak fel ünnepélyesen, és melynek címe: „Szolnok hajnala”.

Gyorsan sokak kedvencévé vált a szolnoki virágóra

Ugyanolyan szép, mint a genfi testvére

Ez a szolnoki helyszín, különösképpen a virágóra azóta már sokak kedvencévé vált. Egyes vélemények szerint bár méretében elmarad világhírű „nagytestvérétől”, a genfi virágórától, szépségében megközelíti, sőt túl is szárnyalja azt!