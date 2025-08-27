Kiderült, hová került a pénz: erre költötte a polgármester a várostól kapott összeget

Szűcs Dániel, Mezőtúr polgármestere még júliusban jelentette be, hogy egy jótékonysági kezdeményezéshez csatlakozva felajánlja polgármesteri illetményének emelését a közösség javára. Az ígéretet tett követte, így az ő hozzájárulásának is köszönhetően a mezőtúri Gyermek-kert Óvoda (vagy más néven Kilián Óvoda) két klíma berendezéssel gazdagodott.

Szűcs Dániel és Gálik-Boda Zsanett a már jól klimatizált óvodai szobában. Példás összefogás volt!

Forrás: Facebook.com / Szűcs Dániel

Egy magánakcióhoz csatlakozott Szűcs Dániel

A jótékonysági kezdeményezést a nyár közepén Gálik-Boda Zsanett indította el, aki szépségszalonjának teljes augusztusi bevételét a óvoda számára ajánlotta fel. Ezzel szerette volna támogatni az intézmény azon szándékát, hogy komfortosabbá tegyék az odajáró gyermekek és elhivatott kollégák számára a nyári mindennapokat. A akcióhoz több szülő is csatlakozott és a polgármester is szívesen állt az ügy mellé, aki személyes közösségi oldalán is beszámolt a kezdeményezésről.

A példás összefogásnak köszönhetően pedig a napokban a szakemberek fel is szerelték a két klíma berendezést így az óvoda kis és nagy „lakóinak” ezentúl nem kell nyáron a hőségtől szenvednie.

Ez a történet is jól mutatja, hogy amikor a közösség összefog, valódi változás születhet. Nemrég hasonló megmozdulásról adtunk hírt, amikor is a mezőtúri East Fest mögött álló szervezők egészítették ki a tavalyi fesztiválon összegyűlt petpalackok betétdíjából összegyűlt pénzt, és vásároltak belőle egy klímát a helyi kórház gyermekosztályának.