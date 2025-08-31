augusztus 31., vasárnap

Nem csak a tanév indult

2 órája

Szoboravatóval egybekötött tanévnyitót tartottak Rákóczifalván – galériával

Címkék#Szent Flórián Tűzoltóság Múltjáért Alapítvány#Rákóczi Ferenc#mellszobor

Különleges tanévnyitón vehettek részt vasárnap reggel a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai és pedagógusai.

Mészáros János

Különleges tanévnyitót rendeztek vasárnap reggel a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán. Az intézmény egy szoborral gazdagodott, mely a névadót ábrázolja. Az alkotást a Szent Flórián Tűzoltóság Múltjáért Alapítvány adományozta az iskolának. Szalay Norbert fafaragó népi iparművész egy kovácsvágási alkotótáborban készítette el a fejedelem szobrát, melyet az alapítvány rendelt meg. Az évek óta jobb sorsra váró mellszobornak végre méltó helyet találtak a városban. Az időközben restaurálásra szoruló fafaragást Balázs Antal restaurátor varázsolta újjá.

II. Rákóczi Ferenc felújított mellszobrát a tanévnyitó ünnepségen adták át
Fotó: Mészáros János

A szoboravatáson ünnepi beszédet mondott Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár, majd dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, Rusvai Károly tankerületi igazgató, Túróczi Imre polgármester és Kis Zoltán a Szent Flórián Tűzoltóság Múltjáért Alapítvány kuratóriumának az elnöke is szólt az egybegyűltekhez. A beszédeket követően az iskola táncosai tartottak bemutatót, majd megtörtént a szobor leleplezése és koszorúzása.

Tanévnyitó Rákóczifalván

Fotók: Mészáros János

 

