Mindenki az ismeretlen jelentkezését várja, pedig biztos, hogy a furcsa csomag híre már eljutott hozzá

Füzetek, ceruzák, hegyező és füzetborító. Ezeket tartalmazza az a tanszercsomag, amit egy hölgy ajánlott fel. A közösségi oldalon megjelent felajánlás sokakat megmozgatott, így vagy úgy.

Forrás: SZOLNOKON HALLOTTAM/Facebook

– Egy alsó tagozatos kisdiáknak szeretnék felajánlani tanévkezdésre tanszereket, amiket most vásároltam meg. Mind új és bontatlan – írta a Facebook SZOLNOKON HALLOTTAM elnevezésű csoportjában egy hölgy.

Rászoruló gyereknek adná a tanszereket

A bejegyzésben kiemelte: nem annak ajándékozza a csomagot, aki elsőre ír, hanem annak, akin látja, hogy tényleg rászorul.

– Kérem azok ne írjanak akik nincsenek rászorulva – írta, hozzátéve: üzenetben várja egy szolnoki család jelentkezését.

A bejegyzés alatt nagyon sokan véleményt nyilvánítottak. Legtöbben elismerően szóltak a hölgy cselekedetéről.

Nemes gesztus!

– írta egy hozzászóló.

– Nagyon szép dolog – így egy másik.

Volt, aki azt írta: példát vehetnének mások is.

Ruhákat gyűjtenek az iskolakezdés előtt

Szerencsére vannak azért még ilyen jó példák. Több vármegyei településen is „szokás”, hogy a nyár vége felé gyűjtést szerveznek, várnak olyan tanszereket, táskákat, eszközöket, melyek még használhatók. A felajánlott holmikat rászorulók között osztják szét.

Sokszor nemcsak iskolai eszközökre van szükség, hanem ruhákra is. Zagyvarékason ennek jegyében ezekben a napokban például ruhaadományokat várnak – elsősorban óvodás és iskolás korú gyermekek részére.

Szeptember 4-ig lehet vinni ruhákat a családsegítő- és védőnői szolgálatnál. A holmikat szeptember 5-én művelődési házban osztják szét.