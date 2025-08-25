Mindenki az ismeretlen jelentkezését várja, pedig biztos, hogy a furcsa csomag híre már eljutott hozzá

augusztus 25., hétfő

Ezekben a napokban nagyon sokan a boltok polcai előtt állnak, és válogatnak. Hogy mit? Tanszereket! Mindig akadnak azonban olyanok, akiknek nehézséget okoz az iskolai eszközök beszerzése. És szerencsére olyanok is vannak, akik rajtuk segítenek.

Szoljon.hu

Füzetek, ceruzák, hegyező és füzetborító. Ezeket tartalmazza az a tanszercsomag, amit egy hölgy ajánlott fel. A közösségi oldalon megjelent felajánlás sokakat megmozgatott, így vagy úgy.

tanszereket ajánlott fel egy szolnoki hölgy
Ezeket tartalmazza az a tanszercsomag, amit egy szolnoki hölgy ajánlott fel
Forrás: SZOLNOKON HALLOTTAM/Facebook

– Egy alsó tagozatos kisdiáknak szeretnék felajánlani tanévkezdésre tanszereket, amiket most vásároltam meg. Mind új és bontatlan – írta a Facebook SZOLNOKON HALLOTTAM elnevezésű csoportjában egy hölgy.

Rászoruló gyereknek adná a tanszereket

A bejegyzésben kiemelte: nem annak ajándékozza a csomagot, aki elsőre ír, hanem annak, akin látja, hogy tényleg rászorul.

– Kérem azok ne írjanak akik nincsenek rászorulva – írta, hozzátéve: üzenetben várja egy szolnoki család jelentkezését.

A bejegyzés alatt nagyon sokan véleményt nyilvánítottak. Legtöbben elismerően szóltak a hölgy cselekedetéről.

Nemes gesztus!

 – írta egy hozzászóló.

– Nagyon szép dolog – így egy másik.

Volt, aki azt írta: példát vehetnének mások is.

Ruhákat gyűjtenek az iskolakezdés előtt

Szerencsére vannak azért még ilyen jó példák. Több vármegyei településen is „szokás”, hogy a nyár vége felé gyűjtést szerveznek, várnak olyan tanszereket, táskákat, eszközöket, melyek még használhatók. A felajánlott holmikat rászorulók között osztják szét.

Sokszor nemcsak iskolai eszközökre van szükség, hanem ruhákra is. Zagyvarékason ennek jegyében ezekben a napokban például ruhaadományokat várnak – elsősorban óvodás és iskolás korú gyermekek részére.

Szeptember 4-ig lehet vinni ruhákat a családsegítő- és védőnői szolgálatnál. A holmikat szeptember 5-én művelődési házban osztják szét.

 

