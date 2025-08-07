augusztus 7., csütörtök

Inváziós fajok csapdázása

2 órája

Ilyet még a természetvédők se láttak: rekordméretű teknős bukkant elő a Tiszából!

Címkék#nagy#Tisza#Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület#teknőscsapdázás

Nem kicsi, viszont meglehetősen nagy. Egy megdöbbentően nagy méretű sárgafülű ékszerteknősre bukkant a Tiszában a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület a napokban. Hogy mekkora volt a teknőscsapdázás nagy fogása, a páncélos hüllő, arról cikkünkben beszámolunk.

Rimóczi Ágnes

Egy inváziós faj újabb egyedét fogták ki Tiszából természetvédők. A hónapok óta tartó teknőscsapdázás keretében a minap egy eddig nem tapasztalt méretű állat „került horogra”.

A teknőscsapdázás eddigi legnagyobb fogása
Teknőscsapdázás: egy óriási sárgafülű ékszerteknősre bukkant a Tiszában a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület a napokban
Forrás: Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület közösségi oldala

Ekkora a teknőscsapdázás eddigi legnagyobb fogása

A Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület eddigi legnagyobb fogásáról számolt be.
– Minden bizonnyal kifogtuk az eddigi legnagyobb inváziós teknőst, méghozzá egy sárgafülű ékszerteknőst a Tiszából Szolnoknál – számoltak be az egyesület illetékesei.

Mint azt magyarázatként írták: állami védekezés keretében szerdai csapdaellenőrzés alkalmával bukkantak egy 35 centiméteres, nem kevesebb, mint 3,8 kilogrammos egyedre.

– Tojásrakás közben, pár méterre a jelenlegi vízszint fölött találtuk – közölték. Hozzátették azt is, hogy az eddigi rekorder példány is Magyarországon került meg, annak tömege 2,9 kilogramm volt.
– Sajnálatos, hogy ilyen rekordról kell beszámolni, ami akár európai rekord is lehet – tették hozzá a természetvédők, akiktől azt is megtudtuk, hogy az állat csipezés után állatkertbe kerül.

sárgafülű ékszerteknős
Nem kevesebb, mint közel 3,8 kilogrammos az egyed
Forrás: Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület közösségi oldala

Vannak fajok, melyek már szaporodnak is vizeinkben

A Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület már tavaly is végezte ezt a fontos természetvédelmi tevékenységet, s idén is csapdázzák a inváziós teknősöket. A „munkát” az élő folyóban, valamint a Tisza szolnoki holtágában is végzik.
Június közepén Hajdú Tamás, az egyesület elnöke arról számolt be, hogy tavaly nagy számban találtak sárgafülű- és vörösfülű ékszerteknősöket a Tisza védett szakaszain.
– Utóbbiak már bizonyítottan szaporodnak is. És így van ez a holtágon, rengeteg az inváziós fajok fiataljainak száma – számolt be az elnök az akkori, holtágon végzett tevékenységük kapcsán.
Akkor egy harmadik fajt is kifogtak a holtágból. Hogy milyen teknős volt az, azt korábbi cikkünkben megtalálják.

Megdöbbentő a mérete: közel 35 centiméter hosszú a teknős
Forrás: Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület közösségi oldala

 

