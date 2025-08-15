Telepítés
33 perce
Fotókon a látvány, amitől az összes tiszai horgász szíve megdobban
Több tonnányi ponty „költözött” a Tiszába kedden.
Háromnyaras pontyok sokasága költözött a Tiszába
Fotó: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
Több mint tíz tonnányi háromnyaras, fogható méretű pontyot telepítettek a Tiszába kedden – közölte hivatalos oldalán a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Kiemelték, telepítés utáni tilalmat nem rendeltek el, a szabályoknak megfelelő mennyiségű ponty elvihető a vízterületből.
Ezt ne hagyja ki!Kánikula
7 órája
Tombol a hőség: alig maradt víz a toronyban Jászkarajenőn, ezt tanácsolja a szolgáltató
Ezt ne hagyja ki!Cél a biztonság
11 órája
Tényleg sok a gyorsulási verseny Szolnokon? A rendőrség most válaszolt a kérdésre
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre