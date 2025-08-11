augusztus 11., hétfő

Szépülő község

53 perce

Nincs megállás a dél-pesti kistelepülésen: több helyszínen is zajlanak a munkálatok

Címkék#nyár#településfejlesztés#polgármester

A nyári szabadságok ellenére is több helyszínen zajlanak a munkálatok Kőröstetétlenen. A településfejlesztés során klímaszerelés és járdaépítés is megvalósul.

Nyitrai Fanni

A településfejlesztés részeként az egyébként is rendezett község esztétikumának javításán dolgoznak.

településfejlesztés Kőröstetétlen területén
A településfejlesztés folyamatos Kőröstetétlenen
Forrás: Pásztor Roland 

Településfejlesztés Kőröstetétlenen

Pásztor Roland, a település polgármesterének tájékoztatása szerint a szabadságok alatt is folyamatosan dolgozik a község vezetése Kőröstetétlen szépítésén és fejlesztésén. A település több pontján is zajlanak a munkálatok.

A kőröstetétleni Civil Házba klímát telepítettek
A Civil Ház új klímával gazdagodott
Forrás: Pásztor Roland
  • A Civil Házba klímát telepítettek.
  • A Halász utcában csapadékvíz-elvezető árok és járda építése valósulhat meg.
  • A templom környéki padok, kopjafa és feszület új festést kaphattak. 
  • A temető területén folyamatosan dolgoznak. 
  • A növények gondozása, locsolása is naponta megvalósul.
  • A hivatal épülete rendelkezésre áll a lakosok számára minden nap. 
Kőröstetétleni Halász utca
Munkálatok a Halász utcában
Forrás: Pásztor Roland 

Köszönöm munkatársaimnak, kivitelezőknek, diákmunkásainknak a kitartó és lelkiismeretes munkát! A lakóknak pedig a türelmet, segítséget, támogatást!

– fogalmazta meg a polgármester köszönetét.

Hozzátette: továbbra is azon dolgoznak, hogy a település élhetőbb, rendezettebb és szebb legyen a lakosok számára.

 

