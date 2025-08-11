Nincs megállás a dél-pesti kistelepülésen: több helyszínen is zajlanak a munkálatok

A településfejlesztés részeként az egyébként is rendezett község esztétikumának javításán dolgoznak.

A településfejlesztés folyamatos Kőröstetétlenen

Forrás: Pásztor Roland

Pásztor Roland, a település polgármesterének tájékoztatása szerint a szabadságok alatt is folyamatosan dolgozik a község vezetése Kőröstetétlen szépítésén és fejlesztésén. A település több pontján is zajlanak a munkálatok.

A Civil Ház új klímával gazdagodott

Forrás: Pásztor Roland

A Civil Házba klímát telepítettek.

A Halász utcában csapadékvíz-elvezető árok és járda építése valósulhat meg.

A templom környéki padok, kopjafa és feszület új festést kaphattak.

A temető területén folyamatosan dolgoznak.

A növények gondozása, locsolása is naponta megvalósul.

A hivatal épülete rendelkezésre áll a lakosok számára minden nap.

Munkálatok a Halász utcában

Forrás: Pásztor Roland

Köszönöm munkatársaimnak, kivitelezőknek, diákmunkásainknak a kitartó és lelkiismeretes munkát! A lakóknak pedig a türelmet, segítséget, támogatást!

– fogalmazta meg a polgármester köszönetét.

Hozzátette: továbbra is azon dolgoznak, hogy a település élhetőbb, rendezettebb és szebb legyen a lakosok számára.