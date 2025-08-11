53 perce
Nincs megállás a dél-pesti kistelepülésen: több helyszínen is zajlanak a munkálatok
A nyári szabadságok ellenére is több helyszínen zajlanak a munkálatok Kőröstetétlenen. A településfejlesztés során klímaszerelés és járdaépítés is megvalósul.
A településfejlesztés részeként az egyébként is rendezett község esztétikumának javításán dolgoznak.
Településfejlesztés Kőröstetétlenen
Pásztor Roland, a település polgármesterének tájékoztatása szerint a szabadságok alatt is folyamatosan dolgozik a község vezetése Kőröstetétlen szépítésén és fejlesztésén. A település több pontján is zajlanak a munkálatok.
- A Civil Házba klímát telepítettek.
- A Halász utcában csapadékvíz-elvezető árok és járda építése valósulhat meg.
- A templom környéki padok, kopjafa és feszület új festést kaphattak.
- A temető területén folyamatosan dolgoznak.
- A növények gondozása, locsolása is naponta megvalósul.
- A hivatal épülete rendelkezésre áll a lakosok számára minden nap.
Köszönöm munkatársaimnak, kivitelezőknek, diákmunkásainknak a kitartó és lelkiismeretes munkát! A lakóknak pedig a türelmet, segítséget, támogatást!
– fogalmazta meg a polgármester köszönetét.
Hozzátette: továbbra is azon dolgoznak, hogy a település élhetőbb, rendezettebb és szebb legyen a lakosok számára.
Mindenki az édesapáról beszél, miután elküldte levelét a tetétleni hivatalnak
Micsoda kínálat! Ezt mind lehetett kapni a szolnoki Helyi Termékek Vásárán – galériával