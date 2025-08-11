augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízpótlásra készül a vízügy

3 órája

Érdemes körültekintően közlekedni Kőtelek és Tiszasüly között. Mutatjuk, mire kell számítani

Címkék#útzár#Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság#Csatlói Holt-Tisza#vízpótlás

A Csatlói Holt-Tisza vízpótlására készülnek a szakemberek. Mindez teljes útzárral jár. Cikkünkből kiderül, pontosan hol.

Rimóczi Ágnes
Érdemes körültekintően közlekedni Kőtelek és Tiszasüly között. Mutatjuk, mire kell számítani

A Csatlói Holt-Tisza vízpótlására készülnek a szakemberek. Mindez teljes útzárral jár a töltésen

Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Teljes útzár lesz Kőtelek és Tiszasüly között. Augusztus 11-től kell körültekintően közlekedni.

teljes útzár a töltésen
A Csatlói Holt-Tisza vízpótlására készülnek a szakemberek. Mindez teljes útzárral jár a töltésen
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Előkészítő munkákat végez a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.

– Tájékoztatjuk az árvízvédelmi töltésen engedéllyel közlekedőket, hogy a Tisza jobb part 108+980 töltéskilométer szelvényében a Csatlói Holt-Tisza vízpótlásának előkészítő munkálatait teljes útzár mellett végezzük – tette közzé az igazgatóság.

Ekkor kell teljes útzárra számítani a töltésen

A vízügyi hatóság illetékesei arról is beszámoltak, hogy az útzárra augusztus 11., hétfő és 15. péntek között kell számítani.

A sorompók a 107+130 és 110+350 töltéskilométer szelvényben találhatóak. Kollégáink hétfőn reggel hét órakor zárják le a szakaszt, a sorompók várható nyitásának időpontja: augusztus 15-én 16 óra.

– Kérjük, hogy a lezárás időszakában a Tiszasüly-Kőtelek (3224-es számú) összekötő utat válasszák – hívta fel a közlekedők figyelmét az igazgatóság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu