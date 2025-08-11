Érdemes körültekintően közlekedni Kőtelek és Tiszasüly között. Mutatjuk, mire kell számítani

Teljes útzár lesz Kőtelek és Tiszasüly között. Augusztus 11-től kell körültekintően közlekedni.

A Csatlói Holt-Tisza vízpótlására készülnek a szakemberek. Mindez teljes útzárral jár a töltésen

Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Előkészítő munkákat végez a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.

– Tájékoztatjuk az árvízvédelmi töltésen engedéllyel közlekedőket, hogy a Tisza jobb part 108+980 töltéskilométer szelvényében a Csatlói Holt-Tisza vízpótlásának előkészítő munkálatait teljes útzár mellett végezzük – tette közzé az igazgatóság.

Ekkor kell teljes útzárra számítani a töltésen

A vízügyi hatóság illetékesei arról is beszámoltak, hogy az útzárra augusztus 11., hétfő és 15. péntek között kell számítani.

A sorompók a 107+130 és 110+350 töltéskilométer szelvényben találhatóak. Kollégáink hétfőn reggel hét órakor zárják le a szakaszt, a sorompók várható nyitásának időpontja: augusztus 15-én 16 óra.

– Kérjük, hogy a lezárás időszakában a Tiszasüly-Kőtelek (3224-es számú) összekötő utat válasszák – hívta fel a közlekedők figyelmét az igazgatóság.