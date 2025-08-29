3 órája
Önként vált meg legnagyobb kincsétől a falu, pedig mindenki ragaszkodott hozzá – galériával, videóval
Évtizedeken át a falu egyik kiemelt kincse volt, mára viszont már betemették. A törteli termálkúthoz sok lakosnak fűződik személyes emléke, hiszen egykor még fürödtek is meleg vizében a környéken élők. Mutatjuk, hogyan fest ma a környezete.
Mint ahogyan arról korábban már tájékoztattuk olvasóinkat, a törteli önkormányzat múlt hét hétfőn jelentette be, hogy a képviselő-testület a termálkút lezárása mellett döntött. A közlemény szerint az előző önkormányzat nem gondoskodott a 2023-ban lejárt vízjogi engedély meghosszabbításáról, továbbá a vízkészlethasználati díj befizetése is elmaradt. Mindezek következményeként, valamint a használati engedély hiányához kapcsolódó bírság miatt a katasztrófavédelem tavaly több mint 30 millió forint megfizetésére kötelezte az önkormányzatot, a vízügyi hatóság pedig haladéktalan intézkedésre szólította fel a települést.
A termálkút lezárása volt az egyetlen járható út
Hiszen, ha nem hozzák meg ezt a döntést, a vízkészlethasználati bírság évente akár 20 millió forinttal is növelhette volna a község költségvetését. Mivel a kút fenntartása ilyen mértékű anyagi terhet jelentett volna a településnek, a testület annak lezárása mellett döntött augusztus 25-én.
Ma már szinte nyoma sincs az egykoron a MOL által földgázt, vagy kőolajat keresve fúrt melegvizes kútnak
Godó Jánossal, Törtel polgármesterével kilátogattunk a helyszínre, ahol a termálkútnak szinte már nyoma sincs. Egykor terveket is készítettek, hiszen szerették volna ezt a természeti kincset, adottságot kihasználni, és kamatoztatni. Leginkább azért, mert a szakemberek szerint a termálvíz a hajdúszoboszlóival egyenértékű volt.
Az előzőekben említett jelentős anyagi teher mellett viszont a kút felújítása már elkerülhetetlen volt. Az 50-60 esztendős csőrendszer már erősen korrodálódott.
– Igazából a víz minősége jó volt, de mára már kevés a vízhozam és a hőfoka is alacsonyabb. Még fóliasátrak fűtésére sem alkalmas – árulta el a polgármester.
Hétfőn megtörtént a kútfej lezárása
A település önkormányzata a beszerzési szabályzat alapján lefolytatott kiválasztást követően egy abonyi céget bízott meg a termálkút elzárásával. A cég augusztus 25-én reggel kezdte meg a munkálatokat, amely nagyjából délután kettő óráig tartott. A folyamat során a medret is betemették, így mára a víznek már nyoma sincs. Erre azért volt szükség, hogy megelőzzék a balesetveszélyes helyzeteket, mivel a talaj erősen iszapos volt.
– Nagy tervek voltak vele, konzorciumot hoztak létre – tudomásunk szerint – fürdőtó és a hozzá kapcsolódó komplexum kialakítására, ami végül felbomlott és a projektből, befektetők híján nem valósult meg semmi. Mivel lejárt a kút engedélye, büntetéssel emelt vízkészlethasználati járulékot kellett fizetni 2024. januárjáig visszamenően. Nekem is fájó, mert gyerekkoromban én is ide jártam még télen is fürödni – mondta Godó János polgármester, majd hozzátette:
- A kutat akár újra is lehetne nyitni, azonban az már egy beruházás kiszolgálására nem lenne alkalmas, és egy új termálkút fúrása lenne célszerűbb.
- Továbbá, fürdőzni egyébként sem lehetett volna a termálvízben, hiszen azt az ANTSZ a jelenlegi formában nem engedélyezte.
A környéken élők használták a hőforrást
– A tanyavilágból sokan hordták ezt a vizet az állatoknak is. Télen sem fagyott meg, és hasznosítani tudták. Most viszont egy kényszerhelyzet állt elő, így sajnos nem tudtam mást tenni. Valakinek fel kellett vállalnia és ez most éppen én vagyok – mondta el őszintén Godó János.
A településvezető elmondta, hogy nagyon sajnálja, hogy be kellett temetniük a termálkutat, azonban jelenleg ezt látták az egyetlen megoldásnak. A lakosok körében sokan dühösek a döntés miatt, azonban arra a 15-20 millió forintra, – amit a kút fenntartása esetén kellene elkülöníteni évente – a településnek szüksége van.
