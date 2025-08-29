Önként vált meg legnagyobb kincsétől a falu, pedig mindenki ragaszkodott hozzá – galériával, videóval

Mint ahogyan arról korábban már tájékoztattuk olvasóinkat, a törteli önkormányzat múlt hét hétfőn jelentette be, hogy a képviselő-testület a termálkút lezárása mellett döntött. A közlemény szerint az előző önkormányzat nem gondoskodott a 2023-ban lejárt vízjogi engedély meghosszabbításáról, továbbá a vízkészlethasználati díj befizetése is elmaradt. Mindezek következményeként, valamint a használati engedély hiányához kapcsolódó bírság miatt a katasztrófavédelem tavaly több mint 30 millió forint megfizetésére kötelezte az önkormányzatot, a vízügyi hatóság pedig haladéktalan intézkedésre szólította fel a települést.

A törteli termálkút helyszínén szinte már fel sem ismerhető, hogy egykor még aktívan üzemelt ott egy hőforrás

Fotó: Nagy Balázs

A termálkút lezárása volt az egyetlen járható út

Hiszen, ha nem hozzák meg ezt a döntést, a vízkészlethasználati bírság évente akár 20 millió forinttal is növelhette volna a község költségvetését. Mivel a kút fenntartása ilyen mértékű anyagi terhet jelentett volna a településnek, a testület annak lezárása mellett döntött augusztus 25-én.

Ma már szinte nyoma sincs az egykoron a MOL által földgázt, vagy kőolajat keresve fúrt melegvizes kútnak

Godó Jánossal, Törtel polgármesterével kilátogattunk a helyszínre, ahol a termálkútnak szinte már nyoma sincs. Egykor terveket is készítettek, hiszen szerették volna ezt a természeti kincset, adottságot kihasználni, és kamatoztatni. Leginkább azért, mert a szakemberek szerint a termálvíz a hajdúszoboszlóival egyenértékű volt.

Az előzőekben említett jelentős anyagi teher mellett viszont a kút felújítása már elkerülhetetlen volt. Az 50-60 esztendős csőrendszer már erősen korrodálódott.

– Igazából a víz minősége jó volt, de mára már kevés a vízhozam és a hőfoka is alacsonyabb. Még fóliasátrak fűtésére sem alkalmas – árulta el a polgármester.

A törteli termálkút medrében víz helyett csupán föld és homok látható

Fotó: Nagy Balázs

Hétfőn megtörtént a kútfej lezárása

A település önkormányzata a beszerzési szabályzat alapján lefolytatott kiválasztást követően egy abonyi céget bízott meg a termálkút elzárásával. A cég augusztus 25-én reggel kezdte meg a munkálatokat, amely nagyjából délután kettő óráig tartott. A folyamat során a medret is betemették, így mára a víznek már nyoma sincs. Erre azért volt szükség, hogy megelőzzék a balesetveszélyes helyzeteket, mivel a talaj erősen iszapos volt.