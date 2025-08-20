Termálvíz tört fel a faluban, a drámai következményekről sokkoló tájékoztatást kaptak a helyiek

Parlagon lévő föld terül el Törteltől mintegy két kilométerre, a tanyavilágba vezető út mentén. Közepén pancsolószerű medencében víz bugyog fel. Ha a sors másként fordul, ott ma fürdőkomplexum állna. De nem áll, és nagyon úgy fest, nem is fog. Pedig a jelzett földön értékes termálkútból tör fel a víz. Jobban mondva tört fel idáig.

A törteli termálkút. Augusztusban lezárják

Fotó: Rózsa Róbert / Forrás: Új Néplap archívum

Fürdőt, hotelt álmodtak Törtelre

Mint korábban is írtuk, a törteli hőforrást az ötvenes években tárták fel, amikor földgázt kerestek a térségben, ám a fúrások nyomán gáz helyett víz tört a felszínre. Az ezt követő évtizedekben a víz akadálytalanul bugyogott tovább Törtel határában, spontán medencét kialakítva. A forrás ez idő alatt a vadfürdőzők Mekkájává vált, az ország számos részéről érkeztek fürdeni a településre.

A kutat az ezredfordulón egy vállalkozó vásárolta meg, termálfürdő kiépítését célozva, ám a projekt csak a látványtervekig jutott. Közben egyre több gondot is okozott a községnek a kút, mivel a mártózáson kívül már

kannázni,

kutyát,

kocsit mosni is jártak a környékre, amit rendszerint tele is szemeteltek.

Emiatt az akkori településvezetésben felmerült, hogy lefojtják a vizet. Ezt végül azért vetették el, mert nem volt garancia arra, hogy a kút – amelyből percenként ötven liter jó minőségű, 44 Celsius fokos termálvíz folyik ki – később újra feltárható lesz.

2015-ben az önkormányzat visszavásárolta a területet, wellness hotel, kemping- és étteremálmokat dédelgetve. Elkerítették és a hatóságok felé szabályosan be is jelentették a kutat, ám tovább nem jutottak. És ez még hagyján.

Több tízmilliós tartozást okozott a településnek a termálkút

Hétfőn közleményt adott ki Törtel önkormányzata, amelyben arról tájékoztattak, hogy a termálforrás számára nincs tovább.

Mint írták, a hatóság korábbi kötelezése értelmében 2016-tól vízmérőt kellett felszerelni a kútra. Csakhogy az előző önkormányzat – a közlemény szerint – nem gondoskodott arról, hogy a forrás 2023-ban lejárt vízjogi engedélyét meghosszabbítsa. Holott erre szerintük az illetékes hatóságok felhívták a figyelmüket. A közlemény kitért arra is, a megelőző önkormányzat jogi képviselete és a korábbi polgármester – a víz, mint természeti kincs tulajdonjoga okán – vitatták a vízkészlethasználati díj jogosságát.

Így a díjfizetés elmaradása és a használati engedély hiánya miatti bírságok következtében több mint 30 millió forint megfizetésére kötelezte a községet a katasztrófavédelem 2024-ben.

Mint írták, az ügyben megkeresték az illetékeseket, és tisztázták, hogy az önkormányzatnak „csődközeli anyagi helyzete miatt” nincs pénze a kút azonnali lezárására. Pláne arra, hogy területet valamiképp hasznosítsa. Csakhogy idén júliusban kézhez kapták a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal határozatát, amely augusztus 31-ig szabott határidőt arra, hogy a termálforrást lezárják. (A határozat másolatát a közleményhez csatolta az önkormányzat).