Termálvíz tört fel a faluban, a drámai következményekről sokkoló tájékoztatást kaptak a helyiek
Egy természeti kincs, ami ahelyett, hogy jelentős pénzt hozna, irdatlan tartozásba hajszolt egy dél-pesti települést. A törteli hőforrást véletlenül fedezték fel, vizét generációk élvezték, környékére fürdőt, hotelt álmodtak. A termálkút helyzete viszont az előző évtizedek próbálkozásai ellenére rendezetlen maradt, mára pedig kiderült, pénzügyi csődbe dönti Törtelt, ha nem zárják el.
Parlagon lévő föld terül el Törteltől mintegy két kilométerre, a tanyavilágba vezető út mentén. Közepén pancsolószerű medencében víz bugyog fel. Ha a sors másként fordul, ott ma fürdőkomplexum állna. De nem áll, és nagyon úgy fest, nem is fog. Pedig a jelzett földön értékes termálkútból tör fel a víz. Jobban mondva tört fel idáig.
Fürdőt, hotelt álmodtak Törtelre
Mint korábban is írtuk, a törteli hőforrást az ötvenes években tárták fel, amikor földgázt kerestek a térségben, ám a fúrások nyomán gáz helyett víz tört a felszínre. Az ezt követő évtizedekben a víz akadálytalanul bugyogott tovább Törtel határában, spontán medencét kialakítva. A forrás ez idő alatt a vadfürdőzők Mekkájává vált, az ország számos részéről érkeztek fürdeni a településre.
A kutat az ezredfordulón egy vállalkozó vásárolta meg, termálfürdő kiépítését célozva, ám a projekt csak a látványtervekig jutott. Közben egyre több gondot is okozott a községnek a kút, mivel a mártózáson kívül már
- kannázni,
- kutyát,
- kocsit mosni is jártak a környékre, amit rendszerint tele is szemeteltek.
Emiatt az akkori településvezetésben felmerült, hogy lefojtják a vizet. Ezt végül azért vetették el, mert nem volt garancia arra, hogy a kút – amelyből percenként ötven liter jó minőségű, 44 Celsius fokos termálvíz folyik ki – később újra feltárható lesz.
2015-ben az önkormányzat visszavásárolta a területet, wellness hotel, kemping- és étteremálmokat dédelgetve. Elkerítették és a hatóságok felé szabályosan be is jelentették a kutat, ám tovább nem jutottak. És ez még hagyján.
Több tízmilliós tartozást okozott a településnek a termálkút
Hétfőn közleményt adott ki Törtel önkormányzata, amelyben arról tájékoztattak, hogy a termálforrás számára nincs tovább.
Mint írták, a hatóság korábbi kötelezése értelmében 2016-tól vízmérőt kellett felszerelni a kútra. Csakhogy az előző önkormányzat – a közlemény szerint – nem gondoskodott arról, hogy a forrás 2023-ban lejárt vízjogi engedélyét meghosszabbítsa. Holott erre szerintük az illetékes hatóságok felhívták a figyelmüket. A közlemény kitért arra is, a megelőző önkormányzat jogi képviselete és a korábbi polgármester – a víz, mint természeti kincs tulajdonjoga okán – vitatták a vízkészlethasználati díj jogosságát.
Így a díjfizetés elmaradása és a használati engedély hiánya miatti bírságok következtében több mint 30 millió forint megfizetésére kötelezte a községet a katasztrófavédelem 2024-ben.
Mint írták, az ügyben megkeresték az illetékeseket, és tisztázták, hogy az önkormányzatnak „csődközeli anyagi helyzete miatt” nincs pénze a kút azonnali lezárására. Pláne arra, hogy területet valamiképp hasznosítsa. Csakhogy idén júliusban kézhez kapták a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal határozatát, amely augusztus 31-ig szabott határidőt arra, hogy a termálforrást lezárják. (A határozat másolatát a közleményhez csatolta az önkormányzat).
Lezárják a törteli hőforrást
„Amennyiben a kutat nem zárjuk le, olyan összegű vízkészlethasználati bírságot kellene fizetnünk, ami éves szinten majd 20 millió forinttal terhelné a költségvetésünket” – emelték ki. És mivel a kút ilyen módon való üzemben tartása szerintük aránytalanul nagy terhet ró a településre, a képviselő-testület a forrás lezárása mellett döntött.
A kút vízhozama és hőfoka nem elegendő komolyabb beruházás elindításához, így akaratunk ellenére nincsen más lehetősége a településnek
– fogalmaztak.
Mint írták, világszerte energiaválság és ivóvízhiány fenyeget, érthető, hogy a hatóságok nem nézhetik ölbe tett kézzel az édesvíz pazarlását. Az önkormányzat pedig működésének anyagi biztosítása érdekében kénytelen megtenni ezt a lépést.
„Mind tudjuk, hogy az a lassan 40 millió forint, ami a kút okán településünket terheli, jobb helyre is kerülhetett volna. Égető feladat az óvoda helyreállítása, az utak szilárd burkolattal való ellátása és még sorolhatnánk, hogy mi mindent kellene önerőből megoldanunk. Ettől fosztja meg önöket a kút. Ez a szomorú valóság” – fogalmaztak.
