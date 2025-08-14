Ha teheti, kerülje el ezt a szolnoki felüljárót! A hónap végéig dolgoznak rajta

Elkezdődik a munka a Thököly úti felüljárón. A szolnokiak és az arra közlekedők két héten át torlódásra számíthatnak arra. Cikkünkből kiderül, pontosan mikortól.

Augusztus 18-án elkezdődik a Thököly úti felüljáró javítása

Fotó: Nagy Balázs

Szolnokon a 32. sz. főút 72+493 kilométer szelvényében lévő Thököly úti felüljáró részleges dilatáció cseréjét végzi külső kivitelező. Az útpályát a Jászerény felőli hídfőnél, a járdákat mindkét hídfőnél érinti a munka – tájékoztatta hírportálunkat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatósága.

Hétfőn kezdődik a Thököly úti felüljáró javítása

Mint írják: a kivitelező tájékoztatása szerint az útpálya dilatációját érintő munkákat augusztus 18. és 31. között munkanapokon (az előrehaladás függvényében esetleg szombaton) reggel nyolc és este hat óra között végzik majd.

– A járda dilatációját érintő munkálatok ettől eltérő ütemben történhetnek, a gyalogosforgalom váltakozó oldalon, a járdákon biztosítva lesz – tették hozzá.

A tájékoztatásból kiderült, hogy a munkálatok időtartama alatt félpályás forgalomkorlátozás lesz érvényben, a váltakozó irányú közúti forgalmat nappal jelzőőrök, az esti és az éjszakai órákban forgalomirányító fényjelző készülék fogja irányítani.

A megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák fogják felhívni a közlekedők figyelmét.

Aki megteheti, másik útvonalon közlekedjen majd

– Tekintettel a beavatkozással érintett útszakasz hálózati szerepkörére a munkálatok ideje alatt torlódásokra kell számítani – hangsúlyozták a Magyar Közút illetékesei, akik kérik a közlekedőket, hogy az szóban forgó időszakban Szolnok városközpont megközelítésére, illetve Szolnok centrumból Jászberény irányába való haladáshoz egyéb útvonalat részesítsenek előnyben.

– Az ütemezés az időjárás függvényében változhat, melyről szükség esetén további tájékoztatást adunk. Az aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ÚTINFORM szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon kaphatnak tájékoztatást – hívták fel végül a figyelmet.