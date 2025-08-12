augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlemény

34 perce

Fontos munkálatok kezdődnek a szolnoki Thököly úti felüljárón

Címkék#munkálatok#hídfő#dilatáció#Magyar Közút Nonprofit Zrf

Fontos munkák kezdődnek meg hamarosan Szolnokon, ami a mindennapi közlekedésre is hatással lesz a városban. A napokban ugyanis felújítási munkálatok indulnak a Thököly úti felüljáró Jászberény felőli hídfőjénél.

Szoljon.hu

A szolnoki önkormányzat tájékoztatása szerint a napokban elkezdődnek a felújítási munkálatok a Thököly úti felüljárón. A Jászberény felőli hídfő dilatációjának részleges cseréjét végzik, a munkálatok a hozzá kapcsolódó járdaszakaszt is érintik majd.

Thököly úti felüljáró
A következő napokban forgalomkorlátozásra kell számítani a Jászberény felől érkezőknek a Thököly úti felüljárón
Fotó: Nagy Balázs

A napokban indulhat a munka a Thököly úti felüljárón

A felüljáró munkálatainak pontos kezdési idejéről megkérdeztük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, ahonnan az alábbi tájékoztatást kaptuk:

A 32. számú főút 72+434 km szelvényében található, Szolnok, Thököly úti felüljáró Jászberény felőli hídfőjénél részleges dilatációcsere elvégzésére kerül sor. A munkálatok megrendelése 2025. augusztus 31-i teljesítési határidővel történt. A kivitelezés pontos időpontjáról a közlekedők és az érintett szervezetek külön tájékoztatás fognak kapni.

Egyelőre tehát nem tudni pontosan mikortól kell majd félpályás útlezárásra számítani a szóban forgó útszakaszon, de arra már most érdemes felkészülni, hogy egy ideig a közlekedés lassabb lesz majd a megszokottnál. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu