Fontos munkálatok kezdődnek a szolnoki Thököly úti felüljárón

A szolnoki önkormányzat tájékoztatása szerint a napokban elkezdődnek a felújítási munkálatok a Thököly úti felüljárón. A Jászberény felőli hídfő dilatációjának részleges cseréjét végzik, a munkálatok a hozzá kapcsolódó járdaszakaszt is érintik majd.

A következő napokban forgalomkorlátozásra kell számítani a Jászberény felől érkezőknek a Thököly úti felüljárón

Fotó: Nagy Balázs

A napokban indulhat a munka a Thököly úti felüljárón

A felüljáró munkálatainak pontos kezdési idejéről megkérdeztük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, ahonnan az alábbi tájékoztatást kaptuk:

A 32. számú főút 72+434 km szelvényében található, Szolnok, Thököly úti felüljáró Jászberény felőli hídfőjénél részleges dilatációcsere elvégzésére kerül sor. A munkálatok megrendelése 2025. augusztus 31-i teljesítési határidővel történt. A kivitelezés pontos időpontjáról a közlekedők és az érintett szervezetek külön tájékoztatás fognak kapni.

Egyelőre tehát nem tudni pontosan mikortól kell majd félpályás útlezárásra számítani a szóban forgó útszakaszon, de arra már most érdemes felkészülni, hogy egy ideig a közlekedés lassabb lesz majd a megszokottnál.