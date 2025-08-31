A közigazgatásban dolgozók sem érezhetik magukat biztonságban

Egyre több adat mutatja, hogy a Tisza Párt által bevezetni kívánt Tisza-adó rendszer nem pusztán az egészségügyi dolgozókat, hanem a közigazgatásban foglalkoztatottakat is hátrányosan érintené.

A Tisza-adó miatt a közigazgatásban dolgozók havi jövedelme több mint 10 ezerrel csökkenne

Forrás: MW Archív

A Tisza-adó következménye

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a közigazgatásban dolgozók átlagos bruttó keresete 559 884 forint, amely 384 015 forintos nettó jövedelmet jelent. A jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja mellett ez havi 83 983 forint adófizetési kötelezettséggel jár.

A Tisza Párt elképzelése szerint azonban az évi 5 millió forint feletti jövedelmekre már 22 százalékos kulcs vonatkozna. Ez a közigazgatásban dolgozók esetében havi 94 008 forintos szja-terhet eredményezne. Vagyis minden hónapban több mint 10 ezer forinttal kevesebb maradna a fizetésből, ami éves szinten 120 303 forintos, négy év alatt pedig közel félmillió forintos veszteséget okozna.

Bizonytalan jövő az állami pályán

A közigazgatásban az elmúlt években több lépcsőben történt emelés, amellyel a kormány igyekezett mérsékelni az elvándorlást és erősíteni a pályán maradási hajlandóságot. Ha a Tisza-adó életbe lép, a köztisztviselők anyagi helyzete újra romlana, ami könnyen ahhoz vezethet, hogy tapasztalt dolgozók a versenyszférában keresnek majd jobb lehetőséget.

Szélesebb hatások a középosztályra

A progresszív szja nem kizárólag a közigazgatásban dolgozókat érintené, hanem minden olyan munkavállalót, aki átlagbér vagy a fölötti jövedelemmel rendelkezik. A javaslat így a teljes középosztály számára érezhető adóemelést hozna.

Ígéretből adóteher

A Tisza Párt kommunikációja korábban még az szja csökkentésének lehetőségét vetette fel a Nemzet Hangja konzultációban. Most azonban a nyilvánosságra került tervek éppen az ellenkezőjét mutatják: a progresszív rendszer bevezetése érzékelhető adóemelést hozna a középosztály jelentős része számára, köztük a közigazgatásban dolgozóknak is.

