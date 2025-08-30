augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az új adózásról

2 órája

A Tisza-adó súlyos terheket róna a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egészségügyi dolgozókra

Címkék#Tisza-csomag#Tisza-adó#adóemelés

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egészségügyi dolgozók fizetése is jelentősen csökkenhet a Tisza Párt néhány nappal ezelőtt kiszivárgott háromkulcsos adótervezete miatt. A Tisza-adó kalkulátorral kiszámolható milyen pluszterheket róna mindez a munkavállalókra.

Szoljon.hu

A Tisza Párt által tervezett progresszív Tisza-adó rendszere jelentős jövedelem csökkenést okozna az egészségügyben dolgozóknak Jász–Nagykun–Szolnok vármegyében is.

A tervezett Tisza-adó jelentősen csökkentené az egészségügyi dolgozók bérét
Az egészségügyi dolgozók terhei jelentősen emelkednének a Tisza-adó bevezetésével
Fotó: Getty Images.com / Forrás:  Illusztráció

Az egészségügyben is rombolna a Tisza-adó

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint a térségben az egészségügyi dolgozók nettó átlagkeresete (közfoglalkoztatottak nélkül) 454 483 forint, ami bruttó 658 396 forintnak felel meg. Jelenleg a 15%-os szja mellett havi 98 759 forint adót fizetnek. A Tisza Párt elképzelése azonban 22%-os adókulcsot írna elő az évi 5 millió forint feletti jövedelmekre. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az szja összege havi szinten 115 680 forintra emelkedne,  azaz 16 921 forinttal többet vonnának le a fizetésükből. Ez éves szinten meghaladná a 203 ezer forintot.

Az Orbán-kormány az elmúlt években jelentős összegeket fordított az ágazat megerősítésére: a 2025–ös költségvetésben több mint 300 milliárd forinttal nagyobb forrás jut egészségügyi reformokra és béremelésekre, mint 2024–ben. A statisztikák szerint Jász–Nagykun–Szolnok vármegyében folyamatosan emelkedett az orvosok száma 2010 óta. Szakértők viszont arra figyelmeztetnek, hogy a Tisza Párt terve könnyen megtörheti ezt a trendet, hiszen a magasabb adóterhek elvándorlásra ösztönözhetik a magasan képzett dolgozókat.

Nem csak az egészségügyben dolgozókat érinti

A progresszív adórendszer nem kizárólag az egészségügyi szférát érintené. A KSH adatai szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az átlagos nettó kereset 450 000 forint, ami bruttó 676 692 forintot jelent. A Tisza-adó hatására ebből évente több mint 250 000 forinttal kevesebb maradna a dolgozóknál.

Ígéret és valóság

A Tisza Párt terve azért is keltett felháborodást, mert korábban a Nemzet Hangja konzultációban még az szja 9%-ra csökkentésének lehetőségéről kérdezték az embereket. Most viszont olyan progresszív rendszert körvonalaznak, amely a középosztály és az átlagbérből élők többsége számára komoly adóemelést hozna.

A Gyurcsány–korszak hangulata

A javaslat sokak szerint a Gyurcsány-Bajnai-kormányok megszorításait idézi. Ha megvalósul, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egészségügyi dolgozók akár több mint 280 000 forintot is elveszíthetnek évente, miközben az orvoselvándorlás és a rendszer meggyengülése is valós veszéllyé válhat.

Ha szeretné megtudni, mennyit veszítene a Tisza-adóterv bevezetésével, most könnyedén kiszámolhatja. A Tisza-adó kalkulátorban elég megadni a bruttó jövedelmet, és a rendszer azonnal megmutatja a jelenlegi személyi jövedelemadót, valamint azt is, hogy mennyi lenne az új tervezet alapján. Emellett éves bontásban is látható a plusz teher, sőt az is, hogy mindez mit jelentene négy év alatt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu