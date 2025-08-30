42 perce
A Tisza-adó súlyos terheket róna a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egészségügyi dolgozókra
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egészségügyi dolgozók fizetése is jelentősen csökkenhet a Tisza Párt néhány nappal ezelőtt kiszivárgott háromkulcsos adótervezete miatt. A Tisza-adó kalkulátorral kiszámolható milyen pluszterheket róna mindez a munkavállalókra.
A Tisza Párt által tervezett progresszív Tisza-adó rendszere jelentős jövedelem csökkenést okozna az egészségügyben dolgozóknak Jász–Nagykun–Szolnok vármegyében is.
Az egészségügyben is rombolna a Tisza-adó
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint a térségben az egészségügyi dolgozók nettó átlagkeresete (közfoglalkoztatottak nélkül) 454 483 forint, ami bruttó 658 396 forintnak felel meg. Jelenleg a 15%-os szja mellett havi 98 759 forint adót fizetnek. A Tisza Párt elképzelése azonban 22%-os adókulcsot írna elő az évi 5 millió forint feletti jövedelmekre. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az szja összege havi szinten 115 680 forintra emelkedne, azaz 16 921 forinttal többet vonnának le a fizetésükből. Ez éves szinten meghaladná a 203 ezer forintot.
Az Orbán-kormány az elmúlt években jelentős összegeket fordított az ágazat megerősítésére: a 2025–ös költségvetésben több mint 300 milliárd forinttal nagyobb forrás jut egészségügyi reformokra és béremelésekre, mint 2024–ben. A statisztikák szerint Jász–Nagykun–Szolnok vármegyében folyamatosan emelkedett az orvosok száma 2010 óta. Szakértők viszont arra figyelmeztetnek, hogy a Tisza Párt terve könnyen megtörheti ezt a trendet, hiszen a magasabb adóterhek elvándorlásra ösztönözhetik a magasan képzett dolgozókat.
Nem csak az egészségügyben dolgozókat érinti
A progresszív adórendszer nem kizárólag az egészségügyi szférát érintené. A KSH adatai szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az átlagos nettó kereset 450 000 forint, ami bruttó 676 692 forintot jelent. A Tisza-adó hatására ebből évente több mint 250 000 forinttal kevesebb maradna a dolgozóknál.
Ígéret és valóság
A Tisza Párt terve azért is keltett felháborodást, mert korábban a Nemzet Hangja konzultációban még az szja 9%-ra csökkentésének lehetőségéről kérdezték az embereket. Most viszont olyan progresszív rendszert körvonalaznak, amely a középosztály és az átlagbérből élők többsége számára komoly adóemelést hozna.
A Gyurcsány–korszak hangulata
A javaslat sokak szerint a Gyurcsány-Bajnai-kormányok megszorításait idézi. Ha megvalósul, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egészségügyi dolgozók akár több mint 280 000 forintot is elveszíthetnek évente, miközben az orvoselvándorlás és a rendszer meggyengülése is valós veszéllyé válhat.
Ha szeretné megtudni, mennyit veszítene a Tisza-adóterv bevezetésével, most könnyedén kiszámolhatja. A Tisza-adó kalkulátorban elég megadni a bruttó jövedelmet, és a rendszer azonnal megmutatja a jelenlegi személyi jövedelemadót, valamint azt is, hogy mennyi lenne az új tervezet alapján. Emellett éves bontásban is látható a plusz teher, sőt az is, hogy mindez mit jelentene négy év alatt.