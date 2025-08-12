1 órája
Rejtélyes betontömb bukkant elő a Tiszából: legendák és titkok övezik a történetét – galériával, videóval
Egy hatalmas betontömb bukkant elő a vízből a nagykörűi szabadstrand közelében, melyről senki sem tud biztosat. A származásáról szóló történetek érdekfeszítőek, de vajon igazak is? Utánajártunk a Tisza újabb rejtélyének!
A rendkívül alacsony vízállásnak köszönhetően egyre több rejtett kincsét tárta fel a Tisza az utóbbi hetekben, hónapokban. Ezúttal Nagykörűnél, a strand közelében bukkant elő a víz közepén egy hatalmas, formás, közepén lyukas betontömb, mely a nyári időben sem mindig látható, évek óta hol eltűnik, hol előbukkan. A helyiek és a vízisportok kedvelői szerint bár látványos és a származásáról szóló történetek is rendkívül érdekesek, de balesetveszélyes is.
A Tisza szabályozásának öröksége?
A rejtélyes objektum mérete és formája már első pillantásra is arra utal, hogy nem természetes képződmény. A nagykörűi Tisza-szakasz a folyószabályozás előtt kanyargós, holtágakkal és ártéri területekkel tarkított rész volt. A 19. század második felétől a meder kiegyenesítése, mélyítése és a partok megerősítése zajlott, ehhez gyakran zúzott követ vagy bontott épületek kőtömbjeit használták fel. A szabályozás célja a hajóutak javítása és az árvízveszély csökkentése volt. A most előkerült tömb lehet akár egy korabeli partvédelmi elem is, de a pontos azonosításhoz további vizsgálat szükséges.
Közösségi emlékek és találgatások
A felfedezésről szóló hír villámgyorsan bejárta a közösségi oldalakat. A hozzászólók között vannak, akik szerint a kőtömb egy régi villamos- vagy távvezetékoszlop alapja, amit a második világháború alatt semmisítettek meg. Mások úgy vélik, egy uszályról kerülhetett a folyóba, talán partvédelmi kőszórás részeként.
Akadt olyan hozzászóló is, aki gyerekkora óta ismeri a jelenséget, és emlékszik arra, amikor még más formában látszott:
– Három éve vízszintben volt a víztükörrel, most megdőlt. A folyó állandóan kimossa körülötte az iszapot.
Többen felvetették, hogy ez bizony balesetveszélyes: motorcsónakkal, kajakkal vagy bármilyen más vízi alkalmatossággal is bárki könnyen nekimehet, ha magasabb vízállásnál már nem látszik a felszínen.
Háborús maradvány lehet a kőtömb?
A térség hadtörténelme sem maradhatott ki a kommentfolyamból. Volt, aki felidézte, a második világháború végén a Tisza vonalán harcvonal húzódott, és a környéken komoly harcok folytak.
– 2007–ben, amikor a Tisza gátját erősítettük, szinte minden nap dolgoztak kint tűzszerészek, annyi volt a lőszer és aknagránát – írta egy hozzászóló.
Bár a kommentelők többsége szerint a kőtömb nem háborús műtárgy, van, aki ennek gondolja a furcsa objektumot.
Ez lehet a legvalószínűbb magyarázat
A számos kommentelő között akadt egy hozzászóló, aki helyi lakosként úgy véli, megtalálta a választ:
– Ez egy csapadékvíz-gyűjtő árkokat összefogó surrantó partoldalba betonozott fejműtárgya, vagyis kifolyóelem. Van vagy 15 tonna, a szemközti partoldalból szakadt le, a sodrás ide hozta. Kiemelni költséges és bonyolult.
Ez a verzió több szemtanú elbeszélésével is egybecseng, akik szerint a tömb jóval nagyobb része van az iszapban, mint ami látszik, és a sodrás folyamatosan változtatja a helyzetét.
Titokzatos betontömb a TiszábanFotók: Mészáros János
Vajon mi lesz az objektum sorsa?
A vízügyi szabályozás szerint a meder akadályait csak akkor távolítják el, ha:
- hajózási vagy jéglevonulási akadályt képez;
- illetve úgynevezett mederelfajulást okoz.
A mostani tömb hely ilyen szempontból nem minősül elsődleges beavatkozási helyszínnek. A jelenlegi állás szerint a kőtömb marad, ahol van, a nagykörűi szabadstrand közelében és minden bizonnyal tovább szövi a maga legendáit.
A vízügy tudja a választ: elárulták!
Hírportálunk megkereste a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot a kérdéssel. Tájékoztatásuk szerint a vízfelszínből Nagykörű térségében kiemelkedő betontömb egy úgynevezett barátzsilip maradványa, amit évtizedekkel ezelőtt hajóval vontattak a Tiszán a rendeltetési helyére. A vontatmány azonban szerencsétlenül járt, a barátzsilip így került a folyó mélyére. Azóta a vízmozgás következményeként egyre mélyebbre ágyazódott a homokba, amit a korábbi, hasonlóan kisvizes időszakokban is meg lehetett figyelni. A zsilipmaradvány csak az elmúlt két évtized alatt két méter süllyedt. A sorsa végül az lesz, hogy a folyó a mederfenék alá temeti...
Hozzátették: a betontömb a hajózási útvonalat nem érint.
