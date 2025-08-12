Rejtélyes betontömb bukkant elő a Tiszából: legendák és titkok övezik a történetét – galériával, videóval

A rendkívül alacsony vízállásnak köszönhetően egyre több rejtett kincsét tárta fel a Tisza az utóbbi hetekben, hónapokban. Ezúttal Nagykörűnél, a strand közelében bukkant elő a víz közepén egy hatalmas, formás, közepén lyukas betontömb, mely a nyári időben sem mindig látható, évek óta hol eltűnik, hol előbukkan. A helyiek és a vízisportok kedvelői szerint bár látványos és a származásáról szóló történetek is rendkívül érdekesek, de balesetveszélyes is.

Íme, a rejtélyes kőtömb a Tisza közepén Nagykörűnél

Fotó: Mészáros János

A Tisza szabályozásának öröksége?

A rejtélyes objektum mérete és formája már első pillantásra is arra utal, hogy nem természetes képződmény. A nagykörűi Tisza-szakasz a folyószabályozás előtt kanyargós, holtágakkal és ártéri területekkel tarkított rész volt. A 19. század második felétől a meder kiegyenesítése, mélyítése és a partok megerősítése zajlott, ehhez gyakran zúzott követ vagy bontott épületek kőtömbjeit használták fel. A szabályozás célja a hajóutak javítása és az árvízveszély csökkentése volt. A most előkerült tömb lehet akár egy korabeli partvédelmi elem is, de a pontos azonosításhoz további vizsgálat szükséges.

Közösségi emlékek és találgatások

A felfedezésről szóló hír villámgyorsan bejárta a közösségi oldalakat. A hozzászólók között vannak, akik szerint a kőtömb egy régi villamos- vagy távvezetékoszlop alapja, amit a második világháború alatt semmisítettek meg. Mások úgy vélik, egy uszályról kerülhetett a folyóba, talán partvédelmi kőszórás részeként.

Akadt olyan hozzászóló is, aki gyerekkora óta ismeri a jelenséget, és emlékszik arra, amikor még más formában látszott:

– Három éve vízszintben volt a víztükörrel, most megdőlt. A folyó állandóan kimossa körülötte az iszapot.

Többen felvetették, hogy ez bizony balesetveszélyes: motorcsónakkal, kajakkal vagy bármilyen más vízi alkalmatossággal is bárki könnyen nekimehet, ha magasabb vízállásnál már nem látszik a felszínen.

Háborús maradvány lehet a kőtömb?

A térség hadtörténelme sem maradhatott ki a kommentfolyamból. Volt, aki felidézte, a második világháború végén a Tisza vonalán harcvonal húzódott, és a környéken komoly harcok folytak.