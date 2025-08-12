augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi lehet az? Itt a válasz!

1 órája

Rejtélyes betontömb bukkant elő a Tiszából: legendák és titkok övezik a történetét – galériával, videóval

Címkék#történetek#Tisza#Nagykörű#kőtömb

Egy hatalmas betontömb bukkant elő a vízből a nagykörűi szabadstrand közelében, melyről senki sem tud biztosat. A származásáról szóló történetek érdekfeszítőek, de vajon igazak is? Utánajártunk a Tisza újabb rejtélyének!

Major Angéla

A rendkívül alacsony vízállásnak köszönhetően egyre több rejtett kincsét tárta fel a Tisza az utóbbi hetekben, hónapokban. Ezúttal Nagykörűnél, a strand közelében bukkant elő a víz közepén egy hatalmas, formás, közepén lyukas betontömb, mely a nyári időben sem mindig látható, évek óta hol eltűnik, hol előbukkan. A helyiek és a vízisportok kedvelői szerint bár látványos és a származásáról szóló történetek is rendkívül érdekesek, de balesetveszélyes is.

A rejtélyes kőtömb a Tisza közepén Nagykörűnél
Íme, a rejtélyes kőtömb a Tisza közepén Nagykörűnél
Fotó: Mészáros János

A Tisza szabályozásának öröksége?

A rejtélyes objektum mérete és formája már első pillantásra is arra utal, hogy nem természetes képződmény. A nagykörűi Tisza-szakasz a folyószabályozás előtt kanyargós, holtágakkal és ártéri területekkel tarkított rész volt. A 19. század második felétől a meder kiegyenesítése, mélyítése és a partok megerősítése zajlott, ehhez gyakran zúzott követ vagy bontott épületek kőtömbjeit használták fel. A szabályozás célja a hajóutak javítása és az árvízveszély csökkentése volt. A most előkerült tömb lehet akár egy korabeli partvédelmi elem is, de a pontos azonosításhoz további vizsgálat szükséges. 

Közösségi emlékek és találgatások

A felfedezésről szóló hír villámgyorsan bejárta a közösségi oldalakat. A hozzászólók között vannak, akik szerint a kőtömb egy régi villamos- vagy távvezetékoszlop alapja, amit a második világháború alatt semmisítettek meg. Mások úgy vélik, egy uszályról kerülhetett a folyóba, talán partvédelmi kőszórás részeként.

Akadt olyan hozzászóló is, aki gyerekkora óta ismeri a jelenséget, és emlékszik arra, amikor még más formában látszott: 

– Három éve vízszintben volt a víztükörrel, most megdőlt. A folyó állandóan kimossa körülötte az iszapot.

Többen felvetették, hogy ez bizony balesetveszélyes: motorcsónakkal, kajakkal vagy bármilyen más vízi alkalmatossággal is bárki könnyen nekimehet, ha magasabb vízállásnál már nem látszik a felszínen.

Háborús maradvány lehet a kőtömb?

A térség hadtörténelme sem maradhatott ki a kommentfolyamból. Volt, aki felidézte, a második világháború végén a Tisza vonalán harcvonal húzódott, és a környéken komoly harcok folytak. 

– 2007–ben, amikor a Tisza gátját erősítettük, szinte minden nap dolgoztak kint tűzszerészek, annyi volt a lőszer és aknagránát – írta egy hozzászóló.

Bár a kommentelők többsége szerint a kőtömb nem háborús műtárgy, van, aki ennek gondolja a furcsa objektumot.

GALÉRIA

Ez lehet a legvalószínűbb magyarázat

A számos kommentelő között akadt egy hozzászóló, aki helyi lakosként úgy véli, megtalálta a választ: 

– Ez egy csapadékvíz-gyűjtő árkokat összefogó surrantó partoldalba betonozott fejműtárgya, vagyis kifolyóelem. Van vagy 15 tonna, a szemközti partoldalból szakadt le, a sodrás ide hozta. Kiemelni költséges és bonyolult.

Ez a verzió több szemtanú elbeszélésével is egybecseng, akik szerint a tömb jóval nagyobb része van az iszapban, mint ami látszik, és a sodrás folyamatosan változtatja a helyzetét.

Titokzatos betontömb a Tiszában

Fotók: Mészáros János

Vajon mi lesz az objektum sorsa?

A vízügyi szabályozás szerint a meder akadályait csak akkor távolítják el, ha:

  • hajózási vagy jéglevonulási akadályt képez;
  • illetve úgynevezett mederelfajulást okoz.

A mostani tömb hely ilyen szempontból nem minősül elsődleges beavatkozási helyszínnek. A jelenlegi állás szerint a kőtömb marad, ahol van, a nagykörűi szabadstrand közelében és minden bizonnyal tovább szövi a maga legendáit.

A vízügy tudja a választ: elárulták!

Hírportálunk megkereste a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot a kérdéssel. Tájékoztatásuk szerint a vízfelszínből Nagykörű térségében kiemelkedő betontömb egy úgynevezett barátzsilip maradványa, amit évtizedekkel ezelőtt hajóval vontattak a Tiszán a rendeltetési helyére. A vontatmány azonban szerencsétlenül járt, a barátzsilip így került a folyó mélyére. Azóta a vízmozgás következményeként egyre mélyebbre ágyazódott a homokba, amit a korábbi, hasonlóan kisvizes időszakokban is meg lehetett figyelni. A zsilipmaradvány csak az elmúlt két évtized alatt két méter süllyedt. A sorsa végül az lesz, hogy a folyó a mederfenék alá temeti...

Hozzátették: a betontömb a hajózási útvonalat nem érint.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu