Tiszafüreden járva mondta el az államtitkár, milyen fejlesztésekre van szükség a Tisza-tónál
Megtartotta alakuló ülését hétfőn a Tisza-tavi Fejlesztési Tanács. A testület célja: előmozdítani a Tisza-tavi fejlesztéseket azzal, hogy a kormányzat, az önkormányzatok és a civil partnerek ez irányú gondolataiból stratégiát alkot.
Megalakult hétfőn, Tiszafüreden a Tisza-tó Fejlesztési Tanács, a Tisza-tavi fejlesztések előmozdítására hivatott testület – számolt be minderről az állami hírügynökség.
Megalakult a Tisza-tavi Fejlesztési Tanács
– Azok a fejlesztések és programok hatékonyak a Tisza-tó és térsége számára, amelyek a helyi partnerek és a kormányzat együttműködésével a helyi igényekre épülnek – jelentette ki az alakuló ülésen az MTI tudósítása szerint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára. Czunyiné Bertalan Judit közölte: a terület fejlesztéséért felelős miniszter támogat minden olyan kezdeményezést, amely a térségi együttműködésen alapul.
Elmondta, a Tisza-tó Fejlesztési Tanács célja, hogy a tó térségének fejlesztése, fejlődése és a közös jövőkép alkotása mentén együtt gondolkodó társadalmi, kormányzati, közéleti partnerek, önkormányzatokkal karöltve – a térséget egyként szemlélve – tudjanak stratégiát alkotni.
Kiemelte:
- a Tisza-tó mentén nemcsak társadalmi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztési lehetőségről, jövőképről beszélhetnek,
- hanem egy olyan turisztikai helyszín továbbépítéséről, amely nem csak a Tisza-tó, hanem a térsége számára is előrelépést jelenthet.
Az alakuló ülésen résztvevők feladata az volt, hogy létrehozzák azt a szervezetet, amely megalkotja majd azokat a rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztési stratégiákat, amelyek mentén a tanács munkatervet is szab magának. Hétfőn egy általános munkaterv elfogadására tettek javaslatot, a későbbiekben viszont éves munkaterv, vagy akár a térség önálló fejlesztési programjának kialakítása is megjelenhet.
Léptékváltás a Tisza-tavi fejlesztések terén
Új fejezet kezdődik a Tisza-tó fejlődésében – közölte az alakuló ülés kapcsán a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal. A szervezet közösségi oldalán emlékeztetett, a tavaly november végén kiemelt fejlesztési térséggé nyilvánított Tisza-tavi térség komplex fejlődésének irányítását a mai nappal megalakult Tisza-tó Fejlesztési Tanács folytatja tovább.
A területfejlesztési jogszabályban rögzített működési keretek új feladat- és hatásköröket jelentenek, és bízunk benne, hogy majd egyre több fejlesztési forrást is – emelték ki.
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter javaslatára a tanács társelnöki posztjaira F. Kovács Sándort, a térség országgyűlési képviselőjét és dr. Fazekas Gábor Gyulát, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnökét választották meg.
Mérföldkőhöz ért a Tisza-tó térsége, a tanács új korszakot nyit a térség jövőjének alakításában – jelentette ki az alakuló ülés kapcsán a parlamenti képviselő.
F. Kovács Sándor hivatalos platformján úgy fogalmazott, társelnökként őszintén hisz abban, hogy a tanács munkájával jelentős forrásokat, együttműködéseket és lehetőségeket mozgósíthatnak a Tisza-tó fejlődése érdekében.
Köszönet illet valamennyi tagot és a meghívott szervezeteket is: az ő javaslataik és véleményeik valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy a térség fejlődése közös sikertörténetté váljon
– írta.
Léptékváltásként értékelte a történteket a megyei elnök. Dr. Fazekas Gábor Gyula emlékeztetett, hogy a Tisza-tó ötödikként vált hazánk kiemelt fejlesztési térségévé. Szerinte grémium megalakulása új lehetőségeket, további forrásokat, erősebb érdekérvényesítést jelent a térség számára.
