Tiszafüreden járva mondta el az államtitkár, milyen fejlesztésekre van szükség a Tisza-tónál

Megalakult hétfőn, Tiszafüreden a Tisza-tó Fejlesztési Tanács, a Tisza-tavi fejlesztések előmozdítására hivatott testület – számolt be minderről az állami hírügynökség.

Fotó: Facebook.com / Czunyiné Bertalan Judit

– Azok a fejlesztések és programok hatékonyak a Tisza-tó és térsége számára, amelyek a helyi partnerek és a kormányzat együttműködésével a helyi igényekre épülnek – jelentette ki az alakuló ülésen az MTI tudósítása szerint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára. Czunyiné Bertalan Judit közölte: a terület fejlesztéséért felelős miniszter támogat minden olyan kezdeményezést, amely a térségi együttműködésen alapul.

Elmondta, a Tisza-tó Fejlesztési Tanács célja, hogy a tó térségének fejlesztése, fejlődése és a közös jövőkép alkotása mentén együtt gondolkodó társadalmi, kormányzati, közéleti partnerek, önkormányzatokkal karöltve – a térséget egyként szemlélve – tudjanak stratégiát alkotni.

Kiemelte:

a Tisza-tó mentén nemcsak társadalmi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztési lehetőségről, jövőképről beszélhetnek,

hanem egy olyan turisztikai helyszín továbbépítéséről, amely nem csak a Tisza-tó, hanem a térsége számára is előrelépést jelenthet.

Az alakuló ülésen résztvevők feladata az volt, hogy létrehozzák azt a szervezetet, amely megalkotja majd azokat a rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztési stratégiákat, amelyek mentén a tanács munkatervet is szab magának. Hétfőn egy általános munkaterv elfogadására tettek javaslatot, a későbbiekben viszont éves munkaterv, vagy akár a térség önálló fejlesztési programjának kialakítása is megjelenhet.

Léptékváltás a Tisza-tavi fejlesztések terén

Új fejezet kezdődik a Tisza-tó fejlődésében – közölte az alakuló ülés kapcsán a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal. A szervezet közösségi oldalán emlékeztetett, a tavaly november végén kiemelt fejlesztési térséggé nyilvánított Tisza-tavi térség komplex fejlődésének irányítását a mai nappal megalakult Tisza-tó Fejlesztési Tanács folytatja tovább.