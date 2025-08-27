3 órája
Érkeznek a milliók a települési kasszákba – mutatjuk, mi épül meg a térségben
Jelentős összegeket ítéltek meg Tisza-tavi településeknek a Versenyképes Járások Program keretein belül. A forrásokat több helyen is égető probléma megoldására használják fel. Mutatjuk, milyen Tisza-tavi fejlesztések valósulnak meg a pénzekből.
Néhol fontos, néhol egyenesen halaszthatatlan munkálatok indulnak meg hamarosan a Tisza-tónál azon pénzek jóvoltából, amelyeket a térség településeinek ítéltek meg a Versenyképes Járások Programból. A Tisza-tavi fejlesztésekre szánt források támogatói döntéseiről szóló oklevelet hétfőn, a tiszafüredi Kérész Központban vették át a nyertesen pályázó települések polgármesterei.
Ezek a Tisza-tavi fejlesztések valósulnak meg a Versenyképes Járások Programból
Több mint 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült Tiszaderzs. Mint a község oldalán írták, az elnyert összeget önkormányzati idősek otthona belső felújítására, és a működéshez szükséges eszközök beszerzésére fordítják.
Összegszerűen a legnagyobb támogatást nem meglepetésre a járási székhely Tiszafüred kapta. A település a közel 106 millió forintos hozzájárulást a városi könyvtár tetőszerkezetének felújítására fordítja. Mint Ujvári Imre polgármester hangsúlyozta, ez azért is fontos, mert a régi üvegtető már több helyen beázik és balesetveszélyes.
Három kiemelt fejlesztést valósít meg 31 millió forintos támogatási összegéből Tiszaszentimre – tudatta hivatalos oldalán a község.
- Korszerűsítik a művelődési ház nagytermének elavult fűtését, hogy a rendezvények és közösségi programok egész évben kényelmes körülmények között valósulhassanak meg,
- valamint modernizálják a nagyterem hang- és fénytechnikáját, továbbá vetítővászonnal és multimédiás projektorral szerelik fel. Ez új lehetőségeket teremt számukra, mivel a helyszín alkalmassá válna kulturális és közösségi események, előadások, filmvetítések, konferenciák lebonyolítására is.
- Megvásárolják továbbá a művházzal szomszédos ingatlant, amelyet a későbbiekben összenyitnak a jelenlegi udvarral.
Szociális beruházásokra költ Nagyiván és Tiszaörs
Tiszaörs esetében több mint 24 millió forint támogatást ítéltek meg. Mint Bacsa Sándor polgármester hírportálunknak elmondta, a forrást a szociális szféra fejlesztésére fordítják.
– Jelentős értékű eszközbeszerzést hajtunk végre a Tiszaörsi Konyhában. Ez azért is különösen fontos, mert elmaradása esetén leállt volna a közétkeztetés a faluban. Szintén a konyhán hajtunk végre villamoshálózat-korszerűsítést, nyílászárócserét, valamint felújítjuk az intézmény bevezető útját is – sorolta a településvezető.
Szintén szociális célokra használják fel a megítélt közel 19,5 millió forintos összeget Nagyivánon. Bari Ágnes polgármester a Szoljon.hu érdeklődésére közölte, az idősek napközi otthonának belső felújítására költik a pénzt: vizesblokk-csere, padlócsere, belső ajtók cseréje, eszközbeszerzés, bútorok, asztal, székek, konyhai eszközök beszerzése valósul meg, és működési költségre is jut.
Modernizál Tiszaszőlős
Tiszaszőlős 25 millió forint támogatásban részesült. Ebből napelemekkel szerelik fel a konyhát, teljes elektrifikáció mellett, de korszerűsítik a községháza hűtés-fűtésrendszerét és informatikáját. Mint a községi önkormányzat közösségi oldalán hangsúlyozta, ezek a beruházások nemcsak a megújuló energiaforrások nagyobb arányú használatát és az energiahálózat korszerűsítését szolgálják, hanem hozzájárulnak a kiadások csökkentéséhez, a gyorsabb és hatékonyabb ügyvitelhez, valamint a dolgozók komfortosabb munkakörülményeihez és munkavégzésük támogatásához is.
