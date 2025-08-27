Érkeznek a milliók a települési kasszákba – mutatjuk, mi épül meg a térségben

Néhol fontos, néhol egyenesen halaszthatatlan munkálatok indulnak meg hamarosan a Tisza-tónál azon pénzek jóvoltából, amelyeket a térség településeinek ítéltek meg a Versenyképes Járások Programból. A Tisza-tavi fejlesztésekre szánt források támogatói döntéseiről szóló oklevelet hétfőn, a tiszafüredi Kérész Központban vették át a nyertesen pályázó települések polgármesterei.

Jelentős összegekhez jutottak a Tiszafüred környéki települések. Fontos Tisza-tavi fejlesztések valósulhatnak meg

Fotó: Facebook.com / F. Kovács Sándor

Ezek a Tisza-tavi fejlesztések valósulnak meg a Versenyképes Járások Programból

Több mint 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült Tiszaderzs. Mint a község oldalán írták, az elnyert összeget önkormányzati idősek otthona belső felújítására, és a működéshez szükséges eszközök beszerzésére fordítják.

Összegszerűen a legnagyobb támogatást nem meglepetésre a járási székhely Tiszafüred kapta. A település a közel 106 millió forintos hozzájárulást a városi könyvtár tetőszerkezetének felújítására fordítja. Mint Ujvári Imre polgármester hangsúlyozta, ez azért is fontos, mert a régi üvegtető már több helyen beázik és balesetveszélyes.

Három kiemelt fejlesztést valósít meg 31 millió forintos támogatási összegéből Tiszaszentimre – tudatta hivatalos oldalán a község.

Korszerűsítik a művelődési ház nagytermének elavult fűtését, hogy a rendezvények és közösségi programok egész évben kényelmes körülmények között valósulhassanak meg,

valamint modernizálják a nagyterem hang- és fénytechnikáját, továbbá vetítővászonnal és multimédiás projektorral szerelik fel. Ez új lehetőségeket teremt számukra, mivel a helyszín alkalmassá válna kulturális és közösségi események, előadások, filmvetítések, konferenciák lebonyolítására is.

Megvásárolják továbbá a művházzal szomszédos ingatlant, amelyet a későbbiekben összenyitnak a jelenlegi udvarral.

Szociális beruházásokra költ Nagyiván és Tiszaörs

Tiszaörs esetében több mint 24 millió forint támogatást ítéltek meg. Mint Bacsa Sándor polgármester hírportálunknak elmondta, a forrást a szociális szféra fejlesztésére fordítják.

– Jelentős értékű eszközbeszerzést hajtunk végre a Tiszaörsi Konyhában. Ez azért is különösen fontos, mert elmaradása esetén leállt volna a közétkeztetés a faluban. Szintén a konyhán hajtunk végre villamoshálózat-korszerűsítést, nyílászárócserét, valamint felújítjuk az intézmény bevezető útját is – sorolta a településvezető.