Régészeti szenzációra bukkantak a torkolatnál, száz elfeketedett maradvány hever a meder alján
Évszázadok óta rejtett titkok bukkantak elő a folyó mélyéről, amikor a rekordalacsony vízállás különleges lehetőséget adott a kutatóknak. A Tisza most olyan kincseket mutatott meg, melyek új fényt vetnek Szolnok múltjára.
Szolnoknál ismét feltárult a múlt: a Tisza rekordalacsony vízállása különleges lehetőséget adott a kutatóknak arra, hogy a város egyik legfontosabb történelmi emlékeit, a török kori cölöphidak maradványait vizsgálják. A munkálatok során mintegy száztíz facölöp került elő a víz alól, melyek újabb részleteket árulnak el a 16-17. századi folyami átkelők építéséről, használatáról és javításairól.
Újabb történelmi pillanat a Tisza vízállásának köszönhetően
A mostani kutatás jelentősége abban áll, hogy a Tisza szolnoki vízmércéjén mínusz 300 centiméteres vízállást mértek – történelmi rekordot, melynek köszönhetően a szakemberek a meder olyan részeit is elérhették, melyek korábban ipari búvárok segítsége nélkül megközelíthetetlenek voltak.
Nem száraz lábbal dolgoztunk, de most először tudtuk ilyen precizitással felmérni a hódoltság kori hidak jobb part közeli maradványait. A víz fölött nagyjából egy tucat cölöp látszott, a víz alatt azonban több mint százat sikerült azonosítanunk. Ezek mind a török kori, 16-17. századi hidak in situ, eredeti helyükön megőrződött tartópillérei voltak hajdan. A mostani, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság segítségével megvalósult felmérés sokkal pontosabb, mint a korábbiak. Ráadásul irányított mintavételezésre is lehetőségünk nyílt, ugyanis a már bemért, dokumentált cölöpökből vettük a mintákat
– magyarázta dr. Kertész Róbert, a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze, búvárrégész.
A kutatás különleges körülmények között zajlott, és nem csupán fagerendákat azonosítottak. A Damjanich Múzeum önkéntes fémkeresős csapatának jóvoltából a feltárás során pénzérmék, fémleletek, állatcsontok és kerámiatöredékek is felszínre kerültek. A faanyagokat a Damjanich János Múzeumba szállították, ahol restaurátorok tisztítják meg őket, mielőtt a dendrokronológusok, azaz a fák évgyűrűit kutató szakemberek meghatároznák a pontos korukat.
A kutatáshoz különleges technikai eszközre volt szükség, ugyanis a mintákat egy víz alatti hidraulikus láncfűrész vágta ki a cölöpökből.
Dr. Kertész Róbert megkeresésére vagyunk itt, hogy elvégezzük a török kori facölöpök megmintázását. Egy víz alatti hidraulikus láncfűrésszel gyakorlatilag teljes keresztmetszetben át tudjuk vágni ezeket a cölöpöket. Szakmailag ez nálunk rutin feladat, régészeti szempontból azonban egyedülálló. Különleges, hogy ilyen alacsony vízállásnál igen jó minőségű mintákhoz lehetett hozzájutni, és a szakemberek részletesen meg tudják vizsgálni ezeket
– hangsúlyozta Papp Zoltán, a Búvár Kft. műszaki igazgatója.
A régészeti munka során az egyes hidak szerkezetének fejlődése és karbantartása is kirajzolódott. A cölöpök többsége 20-30 centiméter átmérőjű, zömük kerek keresztmetszetű, de akadt köztük négyzetesre faragott is. A több száz éve a Tiszában álló oszlopok közül némelyik egy méternél is magasabban kiemelkedett a meder felszínéről. Az évszázadok során viszont a jégtorlódások alaposan megtépázták őket: a jég megfaragta, csúcsosra koptatta a végeiket.
A felmérésekből az is kiderült, hogy a hidak folyamatos javítás alatt állhattak. Egyes helyeken három, közvetlenül egymás mellé vert cölöp is előkerült, ami arra utal, hogy a törések, sérülések miatt időről időre pótolni kellett az egyes elemeket.
Ezek nem egykorúak, hanem már a javítások nyomai. Ez is mutatja, hogy a hidak hosszú ideig álltak, és rendszeresen gondoskodtak a karbantartásukról
– tette hozzá dr. Kertész Róbert.
A szolnoki cölöphidak kutatása több mint két évtizede, 2003. augusztus 19-én kezdődött, és több szakaszban zajlott. Akkor még csak a bal part közeli cölöpkoncentrációk vizsgálatára volt lehetőség, 2006-ban pedig ipari búvárok dolgoztak 5 méteres vízmélységben, félhomályban, a sodrással küzdve a Zagyva-torkolat előterében. Most azonban – 22 évvel az első feltárás után – először sikerült a jobb part közeli maradványokat is dokumentálni a sekély vízben.
A mostani kutatás tehát kiegészíti és pontosítja a korábbi eredményeket. A geodéziai mérések alapján készült felmérés a korábbiaknál részletesebben mutatja majd be a hidak szerkezetét, ami lehetővé teszi a pontosabb rekonstrukció elkészítését az egykor Szolnok életében meghatározó építményeknek.
– Ez a kutatás új fejezetet nyit Szolnok kora újkori folyami átkelőinek megismerésében, mert a Tisza alacsony vízállása következtében olyan részletek megfigyelésére és dokumentálásra nyílt lehetőségünk, melyekre eddig soha. A mostani eredmények birtokában sokkal pontosabban tudjuk megrajzolni a 16-17. századi hidak képét – fogalmazott a régész.
Török kori cölöpök a TiszánFotók: Major Angéla
