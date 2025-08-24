augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Képgalériával, videóval

4 órája

Régészeti szenzációra bukkantak a torkolatnál, száz elfeketedett maradvány hever a meder alján

Címkék#Tisza#szoljon videó#Szolnok#cölöpök#feltárás

Évszázadok óta rejtett titkok bukkantak elő a folyó mélyéről, amikor a rekordalacsony vízállás különleges lehetőséget adott a kutatóknak. A Tisza most olyan kincseket mutatott meg, melyek új fényt vetnek Szolnok múltjára.

Major Angéla

Szolnoknál ismét feltárult a múlt: a Tisza rekordalacsony vízállása különleges lehetőséget adott a kutatóknak arra, hogy a város egyik legfontosabb történelmi emlékeit, a török kori cölöphidak maradványait vizsgálják. A munkálatok során mintegy száztíz facölöp került elő a víz alól, melyek újabb részleteket árulnak el a 16-17. századi folyami átkelők építéséről, használatáról és javításairól.

Dr. Kertész Róbert régész a Tisza medrében feltárt török kori hídmaradványokat vizsgálja
Dr. Kertész Róbert régész a Tisza medrében feltárt török kori hídmaradványokat vizsgálja
Fotó: Major Angéla

Újabb történelmi pillanat a Tisza vízállásának köszönhetően

A mostani kutatás jelentősége abban áll, hogy a Tisza szolnoki vízmércéjén mínusz 300 centiméteres vízállást mértek – történelmi rekordot, melynek köszönhetően a szakemberek a meder olyan részeit is elérhették, melyek korábban ipari búvárok segítsége nélkül megközelíthetetlenek voltak.

Nem száraz lábbal dolgoztunk, de most először tudtuk ilyen precizitással felmérni a hódoltság kori hidak jobb part közeli maradványait. A víz fölött nagyjából egy tucat cölöp látszott, a víz alatt azonban több mint százat sikerült azonosítanunk. Ezek mind a török kori, 16-17. századi hidak in situ, eredeti helyükön megőrződött tartópillérei voltak hajdan. A mostani, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság segítségével megvalósult felmérés sokkal pontosabb, mint a korábbiak. Ráadásul irányított mintavételezésre is lehetőségünk nyílt, ugyanis a már bemért, dokumentált cölöpökből vettük a mintákat

 – magyarázta dr. Kertész Róbert, a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze, búvárrégész.

A szakemberek mintegy száztíz facölöpöt mértek be Szolnoknál
A szakemberek mintegy száztíz facölöpöt mértek be Szolnoknál
Fotó: Major Angéla

A kutatás különleges körülmények között zajlott, és nem csupán fagerendákat azonosítottak. A Damjanich Múzeum önkéntes fémkeresős csapatának jóvoltából a feltárás során pénzérmék, fémleletek, állatcsontok és kerámiatöredékek is felszínre kerültek. A faanyagokat a Damjanich János Múzeumba szállították, ahol restaurátorok tisztítják meg őket, mielőtt a dendrokronológusok, azaz a fák évgyűrűit kutató szakemberek meghatároznák a pontos korukat.

A kutatáshoz különleges technikai eszközre volt szükség, ugyanis a mintákat egy víz alatti hidraulikus láncfűrész vágta ki a cölöpökből. 

Dr. Kertész Róbert megkeresésére vagyunk itt, hogy elvégezzük a török kori facölöpök megmintázását. Egy víz alatti hidraulikus láncfűrésszel gyakorlatilag teljes keresztmetszetben át tudjuk vágni ezeket a cölöpöket. Szakmailag ez nálunk rutin feladat, régészeti szempontból azonban egyedülálló. Különleges, hogy ilyen alacsony vízállásnál igen jó minőségű mintákhoz lehetett hozzájutni, és a szakemberek részletesen meg tudják vizsgálni ezeket

 – hangsúlyozta Papp Zoltán, a Búvár Kft. műszaki igazgatója.

A régészeti munka során az egyes hidak szerkezetének fejlődése és karbantartása is kirajzolódott. A cölöpök többsége 20-30 centiméter átmérőjű, zömük kerek keresztmetszetű, de akadt köztük négyzetesre faragott is. A több száz éve a Tiszában álló oszlopok közül némelyik egy méternél is magasabban kiemelkedett a meder felszínéről. Az évszázadok során viszont a jégtorlódások alaposan megtépázták őket: a jég megfaragta, csúcsosra koptatta a végeiket.

A jégtorlódások által megcsiszolt, évszázadok óta a folyóban álló cölöpök
A jégtorlódások által megcsiszolt, évszázadok óta a folyóban álló cölöpök
Fotó: Major Angéla

A felmérésekből az is kiderült, hogy a hidak folyamatos javítás alatt állhattak. Egyes helyeken három, közvetlenül egymás mellé vert cölöp is előkerült, ami arra utal, hogy a törések, sérülések miatt időről időre pótolni kellett az egyes elemeket. 

Ezek nem egykorúak, hanem már a javítások nyomai. Ez is mutatja, hogy a hidak hosszú ideig álltak, és rendszeresen gondoskodtak a karbantartásukról

 – tette hozzá dr. Kertész Róbert.

Egyes helyeken három, közvetlenül egymás mellé vert cölöp is előkerült
Egyes helyeken három, közvetlenül egymás mellé vert cölöp is előkerült
Fotó: Major Angéla

A szolnoki cölöphidak kutatása több mint két évtizede, 2003. augusztus 19-én kezdődött, és több szakaszban zajlott. Akkor még csak a bal part közeli cölöpkoncentrációk vizsgálatára volt lehetőség, 2006-ban pedig ipari búvárok dolgoztak 5 méteres vízmélységben, félhomályban, a sodrással küzdve a Zagyva-torkolat előterében. Most azonban – 22 évvel az első feltárás után – először sikerült a jobb part közeli maradványokat is dokumentálni a sekély vízben.

A mostani kutatás kiegészíti és pontosítja a korábbi eredményeket
A mostani kutatás kiegészíti és pontosítja a korábbi eredményeket
Fotó: Major Angéla

A mostani kutatás tehát kiegészíti és pontosítja a korábbi eredményeket. A geodéziai mérések alapján készült felmérés a korábbiaknál részletesebben mutatja majd be a hidak szerkezetét, ami lehetővé teszi a pontosabb rekonstrukció elkészítését az egykor Szolnok életében meghatározó építményeknek.

– Ez a kutatás új fejezetet nyit Szolnok kora újkori folyami átkelőinek megismerésében, mert a Tisza alacsony vízállása következtében olyan részletek megfigyelésére és dokumentálásra nyílt lehetőségünk, melyekre eddig soha. A mostani eredmények birtokában sokkal pontosabban tudjuk megrajzolni a 16-17. századi hidak képét – fogalmazott a régész.

Török kori cölöpök a Tiszán

Fotók: Major Angéla

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu