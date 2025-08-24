Régészeti szenzációra bukkantak a torkolatnál, száz elfeketedett maradvány hever a meder alján

Szolnoknál ismét feltárult a múlt: a Tisza rekordalacsony vízállása különleges lehetőséget adott a kutatóknak arra, hogy a város egyik legfontosabb történelmi emlékeit, a török kori cölöphidak maradványait vizsgálják. A munkálatok során mintegy száztíz facölöp került elő a víz alól, melyek újabb részleteket árulnak el a 16-17. századi folyami átkelők építéséről, használatáról és javításairól.

Dr. Kertész Róbert régész a Tisza medrében feltárt török kori hídmaradványokat vizsgálja

Fotó: Major Angéla

Újabb történelmi pillanat a Tisza vízállásának köszönhetően

A mostani kutatás jelentősége abban áll, hogy a Tisza szolnoki vízmércéjén mínusz 300 centiméteres vízállást mértek – történelmi rekordot, melynek köszönhetően a szakemberek a meder olyan részeit is elérhették, melyek korábban ipari búvárok segítsége nélkül megközelíthetetlenek voltak.

Nem száraz lábbal dolgoztunk, de most először tudtuk ilyen precizitással felmérni a hódoltság kori hidak jobb part közeli maradványait. A víz fölött nagyjából egy tucat cölöp látszott, a víz alatt azonban több mint százat sikerült azonosítanunk. Ezek mind a török kori, 16-17. századi hidak in situ, eredeti helyükön megőrződött tartópillérei voltak hajdan. A mostani, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság segítségével megvalósult felmérés sokkal pontosabb, mint a korábbiak. Ráadásul irányított mintavételezésre is lehetőségünk nyílt, ugyanis a már bemért, dokumentált cölöpökből vettük a mintákat

– magyarázta dr. Kertész Róbert, a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze, búvárrégész.

A szakemberek mintegy száztíz facölöpöt mértek be Szolnoknál

Fotó: Major Angéla

A kutatás különleges körülmények között zajlott, és nem csupán fagerendákat azonosítottak. A Damjanich Múzeum önkéntes fémkeresős csapatának jóvoltából a feltárás során pénzérmék, fémleletek, állatcsontok és kerámiatöredékek is felszínre kerültek. A faanyagokat a Damjanich János Múzeumba szállították, ahol restaurátorok tisztítják meg őket, mielőtt a dendrokronológusok, azaz a fák évgyűrűit kutató szakemberek meghatároznák a pontos korukat.

A kutatáshoz különleges technikai eszközre volt szükség, ugyanis a mintákat egy víz alatti hidraulikus láncfűrész vágta ki a cölöpökből.

Dr. Kertész Róbert megkeresésére vagyunk itt, hogy elvégezzük a török kori facölöpök megmintázását. Egy víz alatti hidraulikus láncfűrésszel gyakorlatilag teljes keresztmetszetben át tudjuk vágni ezeket a cölöpöket. Szakmailag ez nálunk rutin feladat, régészeti szempontból azonban egyedülálló. Különleges, hogy ilyen alacsony vízállásnál igen jó minőségű mintákhoz lehetett hozzájutni, és a szakemberek részletesen meg tudják vizsgálni ezeket

– hangsúlyozta Papp Zoltán, a Búvár Kft. műszaki igazgatója.