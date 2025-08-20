Veszélyes roncs bukkant elő a Tiszából, a folyó egyik legrejtettebb titkára derült fény

Mint arról korábban hírportálunk is beszámolt, az egykor a folyót járó uszály izgalmas részei maradtak meg. Dr. Kertész Róbert, a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze korábban elmondta, az uszály legnagyobb része még egyben van.

Veszélyes felmenni az uszály egykori fedélzetére

– Ez egy vasból készült uszály, aminek a bordázata és a teste is vasból van. Láttuk a tatnál a fülkéket, ahol valaha a személyzet tartózkodott, és megvan az a nyitott, rakteres rész is, ahova homokot, kavicsot, fát pakoltak – magyarázta a szakember hírportálunknak.

Ugyanakkor érdemes arról is beszélni, hogy ez a roncs veszélyeket is rejthet. Az uszály mintegy ötven évet töltött a víz alatt, így teljes egészében rozsdás, meggyengült, és tele van kiálló, éles részekkel.

Látványos fotókat és videót is mutatunk a roncsról

Egy másik szakember arról mesélt hírportálunknak a maradványok kapcsán, hogy a hajótestet vastagon borító iszap csúszóssá teszi a felületet, a kiálló élek pedig akár életveszélyes sérülést is okozhatnak. Akár olyan rész is lehet benne, mely egy átlagos ember súlyától is beszakadhat, ezért nem érdemes megreszkírozni azt, hogy közvetlen közelről belepillantsunk – látványos fotóink, illetve videónk segítségével azonban teljesen veszélytelenül járhatják körbe ezt a régészeti kuriózumot. Kétségkívül a Tisza egyik legrejtettebb titkára derül fény a képeken. Roncsvadászoknak különösen javasolt összeállítás.