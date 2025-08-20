1 órája
Veszélyes roncs bukkant elő a Tiszából, a folyó egyik legrejtettebb titkára derült fény
A rendkívül alacsony vízállású Tisza ismét lehetőséget biztosított arra, hogy közvetlen közelről is megnézzük, mi bukkant elő a szőke folyóból a szolnoki Szent István híd közelében. Közvetlen közelről mutatjuk az egyébként veszélyes roncsot – látványos fotókon és videón a Tisza egyik legrejtélyesebb kuriózuma!
A Tisza alacsony vízállása miatt ismét előbukkantak a szolnoki Szent István híd környékén elsüllyedt uszály roncsai. Fotóriporterünk közvetlen közelről kapta lencsevégre a hosszú ideig a Tiszában rejtőző, egyébként veszélyesnek számító maradványt.
Viszonylag épen megmaradt a Tisza hullámai közt
Hogy mit érdemes tudni erről a kuriózumszámba menő maradványról? Az évtizedekkel ezelőtt elsüllyedt, több mint 40 méter hosszú és 6-8 méter széles hajóroncs viszonylag ép állapotban maradt meg. A parttal párhuzamosan pihenő, a vízből ilyen alacsony vízállásnál szinte teljes egészében kilógó, rozsdásodott hajótesten teljesen kivehetőek az uszály részei, mint például a tat- és orr-részek, de még a kabinok és a rakodótér is, melyeket szakértők is megvizsgáltak. Fotóinkon és videónkon jól látszik, hogy a folyó egyik legnagyobb titka pihen ott a Tisza partján, baljós részleteket árulnak el.
Hajóroncs a TiszánFotók: Nagy Balázs
Mint arról korábban hírportálunk is beszámolt, az egykor a folyót járó uszály izgalmas részei maradtak meg. Dr. Kertész Róbert, a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze korábban elmondta, az uszály legnagyobb része még egyben van.
Veszélyes felmenni az uszály egykori fedélzetére
– Ez egy vasból készült uszály, aminek a bordázata és a teste is vasból van. Láttuk a tatnál a fülkéket, ahol valaha a személyzet tartózkodott, és megvan az a nyitott, rakteres rész is, ahova homokot, kavicsot, fát pakoltak – magyarázta a szakember hírportálunknak.
Ugyanakkor érdemes arról is beszélni, hogy ez a roncs veszélyeket is rejthet. Az uszály mintegy ötven évet töltött a víz alatt, így teljes egészében rozsdás, meggyengült, és tele van kiálló, éles részekkel.
Látványos fotókat és videót is mutatunk a roncsról
Egy másik szakember arról mesélt hírportálunknak a maradványok kapcsán, hogy a hajótestet vastagon borító iszap csúszóssá teszi a felületet, a kiálló élek pedig akár életveszélyes sérülést is okozhatnak. Akár olyan rész is lehet benne, mely egy átlagos ember súlyától is beszakadhat, ezért nem érdemes megreszkírozni azt, hogy közvetlen közelről belepillantsunk – látványos fotóink, illetve videónk segítségével azonban teljesen veszélytelenül járhatják körbe ezt a régészeti kuriózumot. Kétségkívül a Tisza egyik legrejtettebb titkára derül fény a képeken. Roncsvadászoknak különösen javasolt összeállítás.