augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával, videóval

1 órája

Veszélyes roncs bukkant elő a Tiszából, a folyó egyik legrejtettebb titkára derült fény

Címkék#Szolnok#roncs#uszály

A rendkívül alacsony vízállású Tisza ismét lehetőséget biztosított arra, hogy közvetlen közelről is megnézzük, mi bukkant elő a szőke folyóból a szolnoki Szent István híd közelében. Közvetlen közelről mutatjuk az egyébként veszélyes roncsot – látványos fotókon és videón a Tisza egyik legrejtélyesebb kuriózuma!

A Tisza alacsony vízállása miatt ismét előbukkantak a szolnoki Szent István híd környékén elsüllyedt uszály roncsai. Fotóriporterünk közvetlen közelről kapta lencsevégre a hosszú ideig a Tiszában rejtőző, egyébként veszélyesnek számító maradványt.

egy régi uszály roncsai a Tisza szolnoki szakaszán
A Tisza egyik legrejtélyesebb roncsa a szolnoki Szent István híd közelében található uszály maradványa
Fotó: Nagy Balázs

Viszonylag épen megmaradt a Tisza hullámai közt

Hogy mit érdemes tudni erről a kuriózumszámba menő maradványról? Az évtizedekkel ezelőtt elsüllyedt, több mint 40 méter hosszú és 6-8 méter széles hajóroncs viszonylag ép állapotban maradt meg. A parttal párhuzamosan pihenő, a vízből ilyen alacsony vízállásnál szinte teljes egészében kilógó, rozsdásodott hajótesten teljesen kivehetőek az uszály részei, mint például a tat- és orr-részek, de még a kabinok és a rakodótér is, melyeket szakértők is megvizsgáltak. Fotóinkon és videónkon jól látszik, hogy a folyó egyik legnagyobb titka pihen ott a Tisza partján, baljós részleteket árulnak el.

Hajóroncs a Tiszán

Fotók: Nagy Balázs

Mint arról korábban hírportálunk is beszámolt, az egykor a folyót járó uszály izgalmas részei maradtak meg. Dr. Kertész Róbert, a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze korábban elmondta, az uszály legnagyobb része még egyben van.

Veszélyes felmenni az uszály egykori fedélzetére

– Ez egy vasból készült uszály, aminek a bordázata és a teste is vasból van. Láttuk a tatnál a fülkéket, ahol valaha a személyzet tartózkodott, és megvan az a nyitott, rakteres rész is, ahova homokot, kavicsot, fát pakoltak  – magyarázta a szakember hírportálunknak.

Ugyanakkor érdemes arról is beszélni, hogy ez a roncs veszélyeket is rejthet. Az uszály mintegy ötven évet töltött a víz alatt, így teljes egészében rozsdás, meggyengült, és tele van kiálló, éles részekkel.

Látványos fotókat és videót is mutatunk a roncsról

Egy másik szakember arról mesélt hírportálunknak a maradványok kapcsán, hogy a hajótestet vastagon borító iszap csúszóssá teszi a felületet, a kiálló élek pedig akár életveszélyes sérülést is okozhatnak. Akár olyan rész is lehet benne, mely egy átlagos ember súlyától is beszakadhat, ezért nem érdemes megreszkírozni azt, hogy közvetlen közelről belepillantsunk – látványos fotóink, illetve videónk segítségével azonban teljesen veszélytelenül járhatják körbe ezt a régészeti kuriózumot. Kétségkívül a Tisza egyik legrejtettebb titkára derül fény a képeken. Roncsvadászoknak különösen javasolt összeállítás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu