A Tiszán vették videóra a természetellenes jelenséget, ami most mindenkit lázban tart – videóval

Megdöbbentő felvétel érkezett szerkesztőségünkbe: a Tiszakürti Arborétum melletti folyószakaszon visszafelé kezdett folyni a Tisza. Olvasónk szerint ugyanis a víznek normál esetben balra kellene tartania, ám a videón jól látható, hogy most éppen az ellenkező irányba halad.

Látszólag minden rendben, pedig valójában épp visszafelé áramlik a víz a Tisza folyón..

Fotó: Mészáros János

Visszafelé áramlott a víz a Tisza folyón – természetes, vagy természet feletti?

Se homokpad, se örvény vagy bármilyen természetes akadály, amelyen megtörhetne a víz, nem látszik a felvételen. Csupán a szépen fodrozódó Tisza folyó, amely első ránézésre teljesen hétköznapi képét mutatja. Ám mint kiderült, a víz pontosan az ellenkező irányba folyik, mint amerre kellene neki. A természet furcsa játéka, vagy valami titokzatos erők munkálnak a víz mélyén a tiszakürti szakaszon?

Itt a magyarázat a különös jelenségre

Megkérdeztük a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóságot (Kötivízig) a videón látottakkal kapcsolatban. Válaszukból kiderült, hogy a jelenségnek köze van az idén nyáron tapasztalt rendkívüli aszályhoz. A Tisza alacsony vízhozama miatt az egész folyószakaszon lelassult a víz áramlása és folyási sebessége, ezért ha erősebb szél fúj, a felső vízréteg a széliránynak megfelelő irányba fodrozódik. Ezért tűnik úgy, hogy mintha visszafelé folyna a folyó.

Ez azonban csupán optikai illúzió, a természet csalóka játéka.

A Kötivízig az olvasók megnyugtatása végett még azt is hozzátette, hogy a hét elején a térségben végzett vízhozammérés során a megszokott folyásirányt tapasztalták. Pánikra tehát semmi ok, csupán a természet szórakozott egyet és most minden visszatért a rendes mederbe, és folyik a rendes, jól megszokott irányba.

Furcsaságok a Tiszán

A Tiszán nem ez volt az egyetlen rejtélyes eset a közelmúltban: nemrég egy beazonosíthatatlan, terjedelmes vörös folt úszott a szolnoki szakaszon. A Kötivízig akkor is készségesen válaszolt kérdésünkre, és megnyugtatta olvasóinkat, hogy biztosan nem szennyeződés okozta a jelenséget. Hogy pontosan mi volt az, annak megfejtésére a kommentszekcióban is többen vállalkoztak, de a valódi megoldást – a nagy, vörös folttal együtt – magával sodorta a folyó.