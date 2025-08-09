3 órája
Baj van a Tiszával: a folyó több szakaszán is szomorú adatokat mérnek – mutatjuk a számokat!
Ismét nincs ok örömre. A Tisza vízszintje az elkövetkező napokban újra csökken, hiszen nem érkezett csapadék-utánpótlás, ráadásul kánikula is várható.
Az előttünk álló hétvégén a Kisköre alatti szakaszon kismértékben csökken a Tisza vízszintje. Mutatjuk az okokat és hogy, mi várható.
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság pénteki tájékoztatása szerint elmúlt egy napban sem a Tisza részvízgyűjtőin, sem pedig a működési területén nem hullott csapadék.
Óráról órára csökken a Tisza vízszintje
– A Tisza duzzasztásmentes szakaszainak vízjárását az erőművek üzemrendje befolyásolhatja. A folyó vízállása augusztus 8-án reggel hét órakor Kisköre-alsónál mínusz 314 centiméter (apadó), Tiszaroffnál mínusz 254 centiméter (apadó), Szolnoknál mínusz 262 centiméter (apadó) – közölte az igazgatóság.
A Tisza azóta tovább csökkent, pénteken este tízkor már mínusz 272 centimétert mutatott a vízmérce Szolnoknál.
A Tisza-tó Kisköre-felső vízmércén mért vízállása 737 centiméter volt, ami a normál nyári vízszintnél 12 centiméterrel magasabb.
– Így Kisköre és Tiszalök között – a tározóban és felette lévő duzzasztott folyószakaszon – megközelítőleg 246,9 millió köbméter vizet tározunk, ebből a hasznosítható vízkészlet 133,4 millió köbméter. A Tisza-tóban tározott többlet vízkészlet jelenleg lehetővé teszi az összes vízigény szabályozott kielégítését – részletezték az adatokat.
A csapadék előrejelzés sem biztató
A HungaroMet az elkövetkező hat napban a vízgyűjtő területekre számottevő csapadékot nem jelez előre. A Bodrog vízgyűjtőjére 3,5 mm csapadék várható, míg a többi területen 0,0-1,3 milliméter közötti csapadék lehetséges.
– Igazgatóságunk területén az elkövetkező hat napban nem valószínű csapadék – tették hozzá a Kötivízig illetékesei.
