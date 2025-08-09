augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Vízszint

1 órája

Baj van a Tiszával: a folyó több szakaszán is szomorú adatokat mérnek – mutatjuk a számokat!

Címkék#Tisza#kánikula#csapadék#vízszint

Ismét nincs ok örömre. A Tisza vízszintje az elkövetkező napokban újra csökken, hiszen nem érkezett csapadék-utánpótlás, ráadásul kánikula is várható.

Rimóczi Ágnes

Az előttünk álló hétvégén a Kisköre alatti szakaszon kismértékben csökken a Tisza vízszintje. Mutatjuk az okokat és hogy, mi várható.

csökken a Tisza vízszintje
Korábban rekordot döntött, az előttünk álló hétvégén kismértékben csökken a Tisza vízszintje Szolnokon is
Fotó: Major Angéla

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság pénteki tájékoztatása szerint elmúlt egy napban sem a Tisza részvízgyűjtőin, sem pedig a  működési területén nem hullott csapadék.

Óráról órára csökken a Tisza vízszintje

– A Tisza duzzasztásmentes szakaszainak vízjárását az erőművek üzemrendje befolyásolhatja. A folyó vízállása augusztus 8-án reggel hét órakor Kisköre-alsónál mínusz 314 centiméter (apadó), Tiszaroffnál mínusz 254 centiméter (apadó), Szolnoknál mínusz 262 centiméter (apadó) – közölte az igazgatóság.

A Tisza azóta tovább csökkent, pénteken este tízkor már mínusz 272 centimétert mutatott a vízmérce Szolnoknál.

A Tisza-tó Kisköre-felső vízmércén mért vízállása 737 centiméter volt, ami a normál nyári vízszintnél 12 centiméterrel magasabb.

– Így Kisköre és Tiszalök között – a tározóban és felette lévő duzzasztott folyószakaszon – megközelítőleg 246,9 millió köbméter vizet tározunk, ebből a hasznosítható vízkészlet 133,4 millió köbméter. A Tisza-tóban tározott többlet vízkészlet jelenleg lehetővé teszi az összes vízigény szabályozott kielégítését – részletezték az adatokat.

A csapadék előrejelzés sem biztató

A HungaroMet az elkövetkező hat napban a vízgyűjtő területekre számottevő csapadékot nem jelez előre. A Bodrog vízgyűjtőjére 3,5 mm csapadék várható, míg a többi területen 0,0-1,3 milliméter közötti csapadék lehetséges.

– Igazgatóságunk területén az elkövetkező hat napban nem valószínű csapadék – tették hozzá a Kötivízig illetékesei.

 

