Felújíttatná focipályáját a város – egy nagyon fontos aláírást is várnak

A tiszafüredi műfüves focipálya felújítására pályázik a város önkormányzata – döntött hétfői soron kívüli ülésén a füredi képviselő-testület.

A tiszafüredi műfüves focipálya

Fotó: Sportbau.hu

Megújulhat a tiszafüredi műfüves focipálya

Mint a városháza hírportálunknak ez ügyben küldött közleményében emlékeztet, a hússzor negyven méteres pályát száz férőhelyes mobil lelátóval, kerítéssel, ledes világítással, 41 millió forintból építették. A mostani felújítás kapcsán mintegy 25 millió forintra pályáznak a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályafelújítási Programjában. Ehhez 7,6 millió forint önrészt kell biztosítania a városnak.

A képviselők határoztak arról is, hogy rendkívüli települési támogatásért folyamodnak, amelyre az önkormányzatoknak évente háromszor van lehetősége (Tiszafüred első ilyen pályázatán 71 millió forintra pályázott, és 17 millió forintot kapott).

Új burkolatot kaphatnak utak, járdák

Eredményesen zárult „A település belterületi útjainak és járdáinak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás – ezzel a Húszöles és az Ifjúsági úti lakótelep előtti járdaszakasz, valamint a Nyulas Szőlő, a Könyök és az Őz utca útburkolatát újítanák fel. A beérkezett érvényes ajánlatok közül a legkedvezőbbet fogadták el a testületi ülésen. Hozzátették, a projekt mintegy 71 millió forintos fedezetét 83 millióra kell emelni. Ezt az önkormányzat önerőből kívánja biztosítani, de a döntés hatálybalépéséhez az állami beruházásokért felelős miniszter véleménye szükséges.