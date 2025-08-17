1 órája
Felújíttatná focipályáját a város – egy nagyon fontos aláírást is várnak
Jelentős összegekre pályázik a Tisza-tó fővárosa. Többek között megújulhat a tiszafüredi műfüves focipálya is.
A tiszafüredi műfüves focipálya felújítására pályázik a város önkormányzata – döntött hétfői soron kívüli ülésén a füredi képviselő-testület.
Megújulhat a tiszafüredi műfüves focipálya
Mint a városháza hírportálunknak ez ügyben küldött közleményében emlékeztet, a hússzor negyven méteres pályát száz férőhelyes mobil lelátóval, kerítéssel, ledes világítással, 41 millió forintból építették. A mostani felújítás kapcsán mintegy 25 millió forintra pályáznak a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályafelújítási Programjában. Ehhez 7,6 millió forint önrészt kell biztosítania a városnak.
A képviselők határoztak arról is, hogy rendkívüli települési támogatásért folyamodnak, amelyre az önkormányzatoknak évente háromszor van lehetősége (Tiszafüred első ilyen pályázatán 71 millió forintra pályázott, és 17 millió forintot kapott).
Új burkolatot kaphatnak utak, járdák
Eredményesen zárult „A település belterületi útjainak és járdáinak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás – ezzel a Húszöles és az Ifjúsági úti lakótelep előtti járdaszakasz, valamint a Nyulas Szőlő, a Könyök és az Őz utca útburkolatát újítanák fel. A beérkezett érvényes ajánlatok közül a legkedvezőbbet fogadták el a testületi ülésen. Hozzátették, a projekt mintegy 71 millió forintos fedezetét 83 millióra kell emelni. Ezt az önkormányzat önerőből kívánja biztosítani, de a döntés hatálybalépéséhez az állami beruházásokért felelős miniszter véleménye szükséges.
Rettenetes állapotok uralkodnak az egyik szolnoki utcában: szeméthegyek miatt szégyenkeznek – videóval
Mennyibe kerül egy esküvő 2025-ben? Tételenként, részletesen mutatjuk a számokat!