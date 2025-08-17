augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiszafüred

1 órája

Felújíttatná focipályáját a város – egy nagyon fontos aláírást is várnak

Címkék#műfüves focipálya#önkormányzat#pályázat

Jelentős összegekre pályázik a Tisza-tó fővárosa. Többek között megújulhat a tiszafüredi műfüves focipálya is.

Rózsa Róbert

A tiszafüredi műfüves focipálya felújítására pályázik a város önkormányzata – döntött hétfői soron kívüli ülésén a füredi képviselő-testület.

tiszafüredi műfüves focipálya, testület, képviselő-testület, ülés, pályázat
A tiszafüredi műfüves focipálya
Fotó: Sportbau.hu

Megújulhat a tiszafüredi műfüves focipálya

Mint a városháza hírportálunknak ez ügyben küldött közleményében emlékeztet, a hússzor negyven méteres pályát száz férőhelyes mobil lelátóval, kerítéssel, ledes világítással, 41 millió forintból építették. A mostani felújítás kapcsán mintegy 25 millió forintra pályáznak a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályafelújítási Programjában. Ehhez 7,6 millió forint önrészt kell biztosítania a városnak.

A képviselők határoztak arról is, hogy rendkívüli települési támogatásért folyamodnak, amelyre az önkormányzatoknak évente háromszor van lehetősége (Tiszafüred első ilyen pályázatán 71 millió forintra pályázott, és 17 millió forintot kapott).

Új burkolatot kaphatnak utak, járdák

Eredményesen zárult „A település belterületi útjainak és járdáinak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás – ezzel a Húszöles és az Ifjúsági úti lakótelep előtti járdaszakasz, valamint a Nyulas Szőlő, a Könyök és az Őz utca útburkolatát újítanák fel. A beérkezett érvényes ajánlatok közül a legkedvezőbbet fogadták el a testületi ülésen. Hozzátették, a projekt mintegy 71 millió forintos fedezetét 83 millióra kell emelni. Ezt az önkormányzat önerőből kívánja biztosítani, de a döntés hatálybalépéséhez az állami beruházásokért felelős miniszter véleménye szükséges.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu