Nagyköveteket keresnek Tiszasülyön. Nagyon fontos feladatuk lesz a Tisza-parti falu diplomatáinak – videóval

Egy nagybetűs küldetés. Ez vár azokra, akik Tiszasüly nagykövetei lesznek. Hogy pontosan kik ők, mit csinálnak majd, az kiderül egy látványos kampányfilmből. Mutatjuk a részleteket!

Rimóczi Ágnes

Cél a település népszerűsítése és a fiatalok letelepedésének ösztönzése, hogy az esetleges új vállalkozók megjelenésével élénkítsék a beruházási kedvet a faluban. Ennek érdekében indítottak különleges kampányt Tiszasülyön.

Kik lesznek Tiszasüly nagykövetei?
Pillanatkép a közelmúltbeli falunapról. Akár ezek a gyerekek is nagykövetek lehetnek Tiszasülyön
Forrás: Beküldött fotó

Tiszasüly a szívünk csücskében. A településen élők legtöbbje így gondolja, de bíznak abban, hogy a jövőben még többen tesznek majd így. Ezért is szeretné népszerűsíteni a falut a településvezetés. Ennek érdekében a közelmúltban készült egy kampányfilm Legyél te is Tiszasüly nagykövete mottóval.

Nagybetűs küldetésre várják a tiszasülyieket

– Ez nemcsak egy reklám, ez egy nagybetűs küldetés – mutatott rá Nagy Richárd polgármester Fridrik Roland videójában.

– Hisszük, hogy akkor jutunk előre, ha vannak, akik a múltidézésen túl szívből képviselik a jelenünket és a jövőnket is. Keressük azokat, akik tudják, hogy ez a hely nem a világ vége, hanem valami igazán jónak a kezdete. Ha akarsz rólunk mesélni, méltón képviselni bennünket, jelentkezz te is – invitálta a kisfilm nézőit a településvezető.

A Tisza-menti település Facebook-oldalán közzétett felhívásban olyan önkénteseket keresnek tehát, akik szívesen öregbítenék a község hírnevét. 

– Sajnos azt tapasztaljuk, hogy évente akár 20-30 fővel is csökken a település lakosságszáma, ami azért van, mert a fiatalok elmentek, elmennek a faluból. Ezen szeretnénk változtatni. Azt gondolom, hogy településünk méltánytalanul van elfeledve a környéken, pedig jó, biztonságos kis falu, csodálatos természeti környezetben – mondta el magyarázatként Nagy Richárd, aki hozzátette: a felhívásra bárki jelentkezhet aki magáénak érzi a kistelepülés értékeit, közülük a tervek szerint tizenkét nagykövetet választanak ki.

Mi lesz a nagykövetek feladata?

– Akár az is elég, ha készít egy képet vagy egy videót, amit megoszt a közösségi oldalán. Természetesen működhet ez offline térben is: például egy tiszasülyi egyetemista elhívja a diáktársait, vagy egy vállalkozó beszél a falujáról egy-egy szakmai fórumon. De mindenkire rábízzuk majd a döntés, hogyan népszerűsíti Tiszasülyt – tette hozzá a polgármester.

A nagyköveti jelentkezéseket augusztus végéig várják a [email protected] címre.

 

