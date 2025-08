Gyönyörű lesz a jászkunsági óvoda, csak kültéri játékokra 8 millió forintot költenek

Ezen a héten megkezdődött a tiszaszentimrei óvoda felújítása – jelentette be szerdán a település közösségi oldalán Tiszaszentimre polgármestere. Fodor Gusztáv közölte, egy sikeres pályázatnak köszönhetően 50 millió forint támogatást nyertek el, amely révén lecserélik az óvoda a belső helyiségeinek burkolatait, fedett biciklitárolót építenek és újakat hoznak létre, térköveznek a járdán és az udvaron, kicserélik a földszinti kültéri faablakokat és ajtókat, valamint a tetőtéri nyílászárókat is.

Megújul a tiszaszentimrei óvoda

Fotó: Facebook.com / Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

Így újul meg a tiszaszentimrei óvoda

Beépítenek továbbá három légkondicionálót a csoportszobákba, de nem marad el a radiátorcsere, a külső lapostetős terasz burkolása, újraszigetelése, vakolása, a hátsó terasztető javítása, és kijavítják a hibás nemes vakolatokat is. Ezen túl nyolcmillió forintból kültéri játékokat telepítenek. A munkálatok két és fél hónapig tartanak.

A településvezető tájékoztatott arról is, hogy elkészült a Széchényi utca első száz méterének járdája, további források esetén folytatják a járdaépítést Széchényi úton és más utcákban is. Közölte azt is, a Hajtó úton és a Samu Kastélyhoz vezető úton az önkormányzat munkatársaival kijavították a kátyúkat.