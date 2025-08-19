augusztus 19., kedd

Szent István napi program

Elmarad a tűzijáték, mégsem maradnak csillagok nélkül a ceglédiek

Címkék#hagyomány#tűzijáték#parádé#kultúra

Korábban még közvélemény-kutatást is tartottak Cegléden. A tűzijáték kérdése megosztotta a lakosságot, de többen szóltak arról, hogy nem bánják, ha elmarad a parádé. Idén nem lesz tűzijáték a Pest vármegyei városban.

Szoljon.hu

A téma mindig megosztó, így vannak, akik szomorúak, mások viszont örülnek a hírnek: elmarad a tűzijáték Cegléden.

tűzijáték
A tűzijáték elmarad, de a színes parádé hiányában sem unatkoznak augusztus 20-án a ceglédiek
Fotó: Kiss János

Lesz vagy nem lesz tűzijáték? A végső döntésről a település polgármestere, dr. Csáky András még július elején tájékoztatta a lakosokat.

Az okokról akkor hírportálunkon is beszámoltunk. A bemutatót kivitelező vállalkozó a belvárosban nem talált olyan helyszínt, ahonnan biztonságosan fel lehetne lőni a tűzijátékokat. Az utóbbi időszakban több épületre is napelemeket szereltek, melyekben a visszahulló törmelék komoly károkat okozhat.

Tűzijáték helyett kiscsillag

A színes parádé hiányában sem unatkoznak azonban a ceglédiek. Augusztus 20-án változatos programok várják az ünnepelni vágyókat.

Délelőtt fél tíztől szentmise és kenyérszentelés lesz a Szent Kereszt Felmagasztalása templomban. Délután öttől késő estig pedig a hagyomány, kultúra és szórakozás jegyében várják az érdeklődőket a Szabadság téren. Fellép az Apacuka és a Kiscsillag zenekar is. 

 

 

 

