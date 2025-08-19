45 perce
Elmarad a tűzijáték, mégsem maradnak csillagok nélkül a ceglédiek
Korábban még közvélemény-kutatást is tartottak Cegléden. A tűzijáték kérdése megosztotta a lakosságot, de többen szóltak arról, hogy nem bánják, ha elmarad a parádé. Idén nem lesz tűzijáték a Pest vármegyei városban.
A téma mindig megosztó, így vannak, akik szomorúak, mások viszont örülnek a hírnek: elmarad a tűzijáték Cegléden.
Lesz vagy nem lesz tűzijáték? A végső döntésről a település polgármestere, dr. Csáky András még július elején tájékoztatta a lakosokat.
Az okokról akkor hírportálunkon is beszámoltunk. A bemutatót kivitelező vállalkozó a belvárosban nem talált olyan helyszínt, ahonnan biztonságosan fel lehetne lőni a tűzijátékokat. Az utóbbi időszakban több épületre is napelemeket szereltek, melyekben a visszahulló törmelék komoly károkat okozhat.
Tűzijáték helyett kiscsillag
A színes parádé hiányában sem unatkoznak azonban a ceglédiek. Augusztus 20-án változatos programok várják az ünnepelni vágyókat.
Délelőtt fél tíztől szentmise és kenyérszentelés lesz a Szent Kereszt Felmagasztalása templomban. Délután öttől késő estig pedig a hagyomány, kultúra és szórakozás jegyében várják az érdeklődőket a Szabadság téren. Fellép az Apacuka és a Kiscsillag zenekar is.
