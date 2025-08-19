38 perce
Tűzijáték helyett látványos lézerparádéval ünnepelnek ebben a jászsági városban
Az államalapítás ünnepe idén is színes programokat kínál a Jászságban. A hagyományos kenyérszentelés és ünnepi műsor mellett több településen koncertekkel, gyermekprogramokkal, tűzijátékkal, lézershow-val készülnek. Van, ahol már augusztus 19-én, kedden nagyszabású rendezvényekkel várják az érdeklődőket.
Jászárokszálláson augusztus 19-én, kedden 17.30 órától a Mesevarázs Társulat „Süni és Puha köpeny” című interaktív gyermekelőadásával kezdődik az ünnepi programsorozat a piactéren. 18 órától amatőr művészeti csoportok mutatkoznak be, majd kihirdetik a II. Árokszállási Kenyérsütő Verseny eredményét. Ezt követően 20 órától Triász koncert, tűzijáték és utcabál várja a kikapcsolódni vágyókat. Augusztus 20-án, 9 órakor ünnepi szentmise és kenyérszentelés lesz a Szentháromság templomban, ahol 10 órakor szakmai kitüntetéseket és a Jászárokszállás Tehetségért Alapítvány díjait adják át.
Már kedden fellövik a tűzijátékot
A Fény Napok és Fesztivál keretében augusztus 19-én 15 órakor a XI. Jászfényszarui Művésztelep kiállítása várja a művészetkedvelőket a művelődési házban, ahol 16 órakor kezdődik a Szent István napi díszünnepség. Hagyományosan az új kenyér megszentelése után átadják a helyi kitüntetéseket. Este a Bedekovich sétányon 20.30-tól TNT koncerttel folytatódik a program, a tűzijáték 22 órakor kezdődik, 22.30-tól pedig After Party lesz DJ Fáczánnal. Augusztus 20-án, szerdán 8 órakor ünnepi szentmise lesz a templomban, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete a kemence ünnepét 16 órától tartja a tájházban.
Családi programokkal készülnek a Jászság fővárosában
Jászberényben augusztus 20-án 9 órakor szentmisével kezdődik a Szent István napi ünnepség a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplomban. A városi ünnepséget 10.15-től a Margit-szigeten tartják, ahol Magyar Zsolt, a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium történelemtanára mond ünnepi beszédet. Az új kenyeret Szántó József apát, plébános szenteli majd meg, igei áldást mond Mező István református lelkipásztor. Közreműködik a Resti Kornél zenekar és a Jászsági Hagyományőrző Egylet. A Margit-szigeten 15 órától a Tarisznyás Műhely népi játékparkja, utazó játéktár, Hungarikum játékok és kézműves foglalkozások várják a családokat. 16 órakor Bogárháton bemutató lesz, Katica és a bogárgyerekek interaktív, öko-érzékeny mesés előadását láthatják a gyerekek.
A nagyszínpadon:
- 17 órától Csikó Dávid és zenekara,
- 18.30-kor a Mytery Gang,
- 20.30-kor pedig a Crazy Little Queen Tribute Band lép fel.
Ebben az évben sem költenek augusztus 20-i tűzijátékra, de a látvány nem marad, 22 órakor lézershow zárja a programot.
Helyi kitüntetéseket adnak át
Jászapátin az önkormányzat, a helyi gazdakör és a Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség szervezésében rendezik meg a Szent István napi ünnepséget augusztus 20-án. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik a Kisboldogasszony Római Katolikus Templomban. Az új kenyér megszentelése után 11 órakor Illés Gergő polgármester mond ünnepi beszédet, majd átadják a városi kitüntetéseket.
Díjátadó, templomi koncert, koszorúzás
Jászkiséren augusztus 20-án, szerdán 9 órakor szentmisével kezdődik államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepe a római katolikus templomban, ahol Vajas György polgármester mond ünnepi beszédet. Közreműködik a Jászkiséri Pedagógus Női Kar. A helyi elismerések, díjak átadása után Sas Dániel zongoraművész ad koncertet. Az ünnepséget koszorúzás zárja a Millenniumi Emlékműnél.
