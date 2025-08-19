Tűzijáték helyett látványos lézerparádéval ünnepelnek ebben a jászsági városban

Jászárokszálláson augusztus 19-én, kedden 17.30 órától a Mesevarázs Társulat „Süni és Puha köpeny” című interaktív gyermekelőadásával kezdődik az ünnepi programsorozat a piactéren. 18 órától amatőr művészeti csoportok mutatkoznak be, majd kihirdetik a II. Árokszállási Kenyérsütő Verseny eredményét. Ezt követően 20 órától Triász koncert, tűzijáték és utcabál várja a kikapcsolódni vágyókat. Augusztus 20-án, 9 órakor ünnepi szentmise és kenyérszentelés lesz a Szentháromság templomban, ahol 10 órakor szakmai kitüntetéseket és a Jászárokszállás Tehetségért Alapítvány díjait adják át.

Két jászsági városban már augusztus 19-én fellövik a tűzijátékot. Jászberényben lézershow-val készülnek augusztus 20-án

Fotó: Kiss János

Már kedden fellövik a tűzijátékot

A Fény Napok és Fesztivál keretében augusztus 19-én 15 órakor a XI. Jászfényszarui Művésztelep kiállítása várja a művészetkedvelőket a művelődési házban, ahol 16 órakor kezdődik a Szent István napi díszünnepség. Hagyományosan az új kenyér megszentelése után átadják a helyi kitüntetéseket. Este a Bedekovich sétányon 20.30-tól TNT koncerttel folytatódik a program, a tűzijáték 22 órakor kezdődik, 22.30-tól pedig After Party lesz DJ Fáczánnal. Augusztus 20-án, szerdán 8 órakor ünnepi szentmise lesz a templomban, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete a kemence ünnepét 16 órától tartja a tájházban.

Családi programokkal készülnek a Jászság fővárosában

Jászberényben augusztus 20-án 9 órakor szentmisével kezdődik a Szent István napi ünnepség a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplomban. A városi ünnepséget 10.15-től a Margit-szigeten tartják, ahol Magyar Zsolt, a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium történelemtanára mond ünnepi beszédet. Az új kenyeret Szántó József apát, plébános szenteli majd meg, igei áldást mond Mező István református lelkipásztor. Közreműködik a Resti Kornél zenekar és a Jászsági Hagyományőrző Egylet. A Margit-szigeten 15 órától a Tarisznyás Műhely népi játékparkja, utazó játéktár, Hungarikum játékok és kézműves foglalkozások várják a családokat. 16 órakor Bogárháton bemutató lesz, Katica és a bogárgyerekek interaktív, öko-érzékeny mesés előadását láthatják a gyerekek.