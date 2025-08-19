augusztus 19., kedd

Huba névnap

Tűzijáték helyett látványos lézerparádéval ünnepelnek ebben a jászsági városban

Az államalapítás ünnepe idén is színes programokat kínál a Jászságban. A hagyományos kenyérszentelés és ünnepi műsor mellett több településen koncertekkel, gyermekprogramokkal, tűzijátékkal, lézershow-val készülnek. Van, ahol már augusztus 19-én, kedden nagyszabású rendezvényekkel várják az érdeklődőket.

Illés Anita

Jászárokszálláson augusztus 19-én, kedden 17.30 órától a Mesevarázs Társulat „Süni és Puha köpeny” című interaktív gyermekelőadásával kezdődik az ünnepi programsorozat a piactéren. 18 órától amatőr művészeti csoportok mutatkoznak be, majd kihirdetik a II. Árokszállási Kenyérsütő Verseny eredményét. Ezt követően 20 órától Triász koncert, tűzijáték és utcabál várja a kikapcsolódni vágyókat. Augusztus 20-án, 9 órakor ünnepi szentmise és kenyérszentelés lesz a Szentháromság templomban, ahol 10 órakor szakmai kitüntetéseket és a Jászárokszállás Tehetségért Alapítvány díjait adják át. 

Lesz tűzijáték a Jászságban?
Két jászsági városban már augusztus 19-én fellövik a tűzijátékot. Jászberényben lézershow-val készülnek augusztus 20-án
Fotó: Kiss János

Már kedden fellövik a tűzijátékot 

A Fény Napok és Fesztivál keretében augusztus 19-én 15 órakor a XI. Jászfényszarui Művésztelep kiállítása várja a művészetkedvelőket a művelődési házban, ahol 16 órakor kezdődik a Szent István napi díszünnepség. Hagyományosan az új kenyér megszentelése után átadják a helyi kitüntetéseket. Este a Bedekovich sétányon 20.30-tól TNT koncerttel folytatódik a program, a tűzijáték 22 órakor kezdődik, 22.30-tól pedig After Party lesz DJ Fáczánnal. Augusztus 20-án, szerdán 8 órakor ünnepi szentmise lesz a templomban, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete a kemence ünnepét 16 órától tartja a tájházban.

Családi programokkal készülnek a Jászság fővárosában 

Jászberényben augusztus 20-án 9 órakor szentmisével kezdődik a Szent István napi ünnepség a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplomban. A városi ünnepséget 10.15-től a Margit-szigeten tartják, ahol Magyar Zsolt, a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium történelemtanára mond ünnepi beszédet. Az új kenyeret Szántó József apát, plébános szenteli majd meg, igei áldást mond Mező István református lelkipásztor. Közreműködik a Resti Kornél zenekar és a Jászsági Hagyományőrző Egylet. A Margit-szigeten 15 órától a Tarisznyás Műhely népi játékparkja, utazó játéktár, Hungarikum játékok és kézműves foglalkozások várják a családokat. 16 órakor Bogárháton bemutató lesz, Katica és a bogárgyerekek interaktív, öko-érzékeny mesés előadását láthatják a gyerekek. 

A nagyszínpadon:

  • 17 órától Csikó Dávid és zenekara,
  •  18.30-kor a Mytery Gang,
  •  20.30-kor pedig a Crazy Little Queen Tribute Band lép fel. 

Ebben az évben sem költenek augusztus 20-i tűzijátékra, de a látvány nem marad, 22 órakor lézershow zárja a programot. 

Helyi kitüntetéseket adnak át 

Jászapátin az önkormányzat, a helyi gazdakör és a Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség szervezésében rendezik meg a Szent István napi ünnepséget augusztus 20-án. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik a Kisboldogasszony Római Katolikus Templomban. Az új kenyér megszentelése után 11 órakor Illés Gergő polgármester mond ünnepi beszédet, majd átadják a városi kitüntetéseket. 

Díjátadó, templomi koncert, koszorúzás 

Jászkiséren augusztus 20-án, szerdán 9 órakor szentmisével kezdődik államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepe a római katolikus templomban, ahol Vajas György polgármester mond ünnepi beszédet. Közreműködik a Jászkiséri Pedagógus Női Kar. A helyi elismerések, díjak átadása után Sas Dániel zongoraművész ad koncertet. Az ünnepséget koszorúzás zárja a Millenniumi Emlékműnél. 


 

